Lalapaşa Hükümet Konağı hizmet binasının bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Lalapaşa halkına kamu hizmetini daha kaliteli bir fiziki ortamda sunmak adına yapılan çalışmalar sona erdi.

Çalışmalar kapsamında ilçeyi daha estetik bir görüntüye kavuşturacak bir sosyal donatı alanı da oluşturuldu.

Açıklamada, çalışmalara destek veren Edirne Valisi Ekrem Canalp'e ve çevre temizliği ve ekipman konusunda sunduğu katkıdan dolayı Lalapaşa Belediyesine teşekkür edildi.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin odaları iyileştirildi

Lalapaşa Kaymakamlığınca ihtiyaç sahibi 6 öğrencinin odalarında iyileştirme yapıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, "Öksüz ve Yetim Çocukların Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler tespit edildi.

Belirlenen 6 öğrencinin odalarında boya ve badana yaptırılarak, yatak, gardırop ve çalışma masası başta olmak üzere eşyaları yenilendi.