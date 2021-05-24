Edirne'den kısa kısa

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, ilçe sağlık müdürleri, hastane başhekimleri ve toplum sağlığı merkezi başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Edirne Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, ilçe sağlık müdürleri, hastane başhekimleri ve toplum sağlığı merkezi başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar görüşüldü. Toplantıda ayrıca, salgınla mücadele ve aşılama çalışmalarının daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi için ilçelerde yürütülen faaliyetlerde değerlendirildi. Yayla Sahili'nde yol çalışması Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yayla Sahili'nde yol çalışması yapıldığını bildirdi. Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediye mücavir alanı Yayla'da asfaltlama çalışması yapıldığını belirtti. Yaz sezonu öncesi bölgede hazırlıkların sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, "Sarosumuzun masmavi suyu ve altın rengi kumlarında misafirlerimizi ağırlamaya hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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