Keşan'da cenaze yıkama (gassal) kursu başladı.

Keşan Belediyesi'nce İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Müftülüğü işbirliğinde düzenlenen kurslar kapsamında planlanan gassal kursu başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da kursu ziyaret ederek katılımcılara başarı diledi.

İş birliğine gidilen kurumların yöneticilerine teşekkür eden Helvacıoğlu, "Destekleri için İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Saz, Halk Eğitimi Merkezi Müdürümüz Recep Çırak ve İlçe Müftümüz Mehmet Yiğit başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Aşı merkezi önünde dinlenme noktası oluşturuldu

Keşan Belediyesince Keşan Devlet Hastanesi aşı merkezi önünde bekleme ve dinlenme noktası oluşturuldu.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, oluşturulan noktayı ziyaret ederek aşı için bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

İlçedeki aşılmaların, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği takvim dahilinde devam ettiğini belirten Helvacıoğlu, "Günlük 600 doz aşı yapılan merkezimizde aşı sırası bekleyen hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu süreçte büyük fedakarlık ve özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz." diye konuştu.