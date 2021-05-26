Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

26.05.2021 13:06
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Kariyer Merkezi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullar işbirliğinde "Kariyer Günleri" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kariyer Merkezi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullar işbirliğinde "Kariyer Günleri" düzenlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal sorumluluk ve topluma hizmet çalışmaları kapsamında Kariyer Merkezi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bahçeşehir Kolej ve Uzunköprü Mimar Müslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde "Kariyer Günleri" hayata geçirildi.

Kurumlar arasında bir ay süren hazırlık çalışmalarının ardından nisan ve mayıs ayı dönemlerinde, birbirinden bağımsız dört etkinlik düzenlendi. Farklı günlerde gerçekleştirilen faaliyetlerle, lise ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi. Trakya Üniversitesi'nden farklı bölümlerden pek çok akademisyen ile bir öğrenci topluluğunun katkı sağladığı etkinliklerde, çeşitli programlar ile bu programlardaki kariyer fırsatları hakkında bilgiler paylaşıldı.

İşçimen, üniversite sekreterleriyle bir araya geldi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Burak İşçimen, enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterleriyle bir araya geldi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaağaç Yerleşkesi'nde gerçekleşen buluşmaların ilkinde İşçimen, paylaşmanın, iş ve güç birliğinin önemine vurgu yaptı, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin hazırlıkları gündeme getirdi.

Üniversitelerin sahip olduğu bilgi ve birikimi geliştirmesi açısından görüş alışverişinin çok önemli ve değerli olduğunu aktaran İşçimen, "Sürekli yenilenen ve hızla değişen bir sistem içerisinde öğrenci kayıtlarından dersliklerin hazırlanmasına ve teknik işlere kadar emek sarf eden okul sekreterlerimizle bugün üniversitemizin gelişmesine nasıl katkı sağlayacağımızı konuşmak için toplandık. Üniversitelerin olmazsa olmazlarından olan idari personelin emek, görüş ve önerileri bizim için ayrı bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

AGD fetih şöleni düzenleyecek

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi e-fetih şöleni düzenleyecek.

Şubeden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Fethi'nin 568. yıl dönümü bu yıl sağlık tedbirleri kapsamında dijital ortamda bir dizi etkinlikle kutlanacak.

Fetih programı 29 Mayıs'da saat 21.00 'da başlayacak.

Program, sosyal medya başta olmak üzere birçok mecrada canlı olarak yayınlanacak.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, genel merkezce düzenlenen e-fetih şölenine katılarak, Edirne Selimiye Meydanı'nda yaşadıkları coşku ve heyecanı internet ortamına taşıyacaklarını belirterek, "Genel Merkezimiz, stadyumlardaki fetih heyecanını ekran başındaki izleyicilere yaşatmak için yoğun bir hazırlık içerisinde bulunuyor. Edirne halkını fetih coşkusuna ortak olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne'den kısa kısa

Milli Eğitim Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi, okullar, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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