Trakya Üniversitesince (TÜ) "4. Trakya Fizyoterapi Günleri" kapsamında "Rehabilitasyonda Teknoloji" başlığıyla çevrim içi sempozyum düzenlenecek.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı ile Ergoterapi Bölümü iş birliğinde, 28 Mayıs'ta düzenlenecek sempozyumun açılışını Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu gerçekleştirecek.

Rehabilitasyon teknolojilerindeki güncel gelişmeler ve uygulamalarla ilgili örneklere yer verilecek sempozyumda ayrıca, teknolojinin rehabilitasyonda etkin şekilde kullanımı için gereken disiplinler arası bilgi alışverişi ve çalışma ortamı sunması ile disiplinler arası bilimsel iletişim konuları da ele alınacak.

Saadet Partisi, İstanbul'un fethini kutladı

Saadet Partisi Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Kaya, İstanbul'un fethinin 568'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya mesajında, İstanbul'un fethinin tarih içindeki yerini çok iyi anlamak ve algılamak gerektiğini belirtti.

İstanbul'un fethinin, insanlık tarihinde üç önemli fetihten biri olduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizin müjdesine muhatap olması bakımından İstanbul'un fethi önemlidir. Fatih Sultan Mehmet bütün gençliğini bu müjdeye vakfetmiştir. Fatih İstanbul'u fethettikten sonra halkın can ve mal emniyetinin korunması ve herkesin dini hayatını rahatça yaşayabilmesi için ferman vermiştir. Tarihin ibretli sayfalarına baktığımız zaman Müslümanların fetih anlayışı ile batının yürüttüğü işgal politikası arasında hiçbir benzerlik bulunmamaktadır. Günümüz gençliğine, dünyaya hak ve adaletin hakim olması için ecdadımızın asırlarca verdiği şanlı mücadele çok iyi anlatılmalıdır. Yeni fetihler için günümüzde de Fatihler yetiştirilmesi gerekir."