Edirne'de sokaklar Atatürk posterleriyle donatıldı.

Edirne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayasofya'da gerçekleşen programda Mustafa Demirkan adlı imamın, Atatürk'e atfen, "Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir" sözlerine Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'dan tepki geldi.

Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıyla tüm Edirnelileri balkonlarını ve pencerelerini Atatürk ile donatmaya davet etti.

Ayrıca Edirne'nin sokakları da Atatürk posterleriyle donatıldı.

Gürkan, olayın yaşanmasının ardından sosyal medya hesabından "Bu Vahdettin'in bıraktığı Türkiye; bu da Atatürk'ün bıraktığı Türkiye" yazan ve iki ayrı Türkiye haritası paylaşarak, "Yurdumun her yerinde bayrağının dalgalanmasını sağlayan Atatürk'üme minnettarım" yorumun da bulundu.

Gürkan, ayrıca daha sonra ikinci bir paylaşım daha yaparak, "Edirne'mizin sokaklarını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün posterleriyle donatıyoruz. Tüm Edirnelileri balkonlarını ve pencerelerini Atatürk'ümüz ile donatmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Keşan'da minibüs durakları yenilendi

Keşan ilçesinde 50 minibüs durağı yenilendi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yenilenen duraklarda minibüs bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Keşan'ı güzelleştirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Helvacıoğlu, "Bir maşallahınızı alırız. Minibüs duraklarımız gıcır gıcır oldu. Mutlu haberler alacağınız, sevdiklerinize kavuşacağınız anlarda kullanmanız dileğime." dedi.

Helvacıoğlu çocuklarla bir araya geldi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yenimesçit Mahallesi'nde çocuklarla buluştu.

Helvacıoğlu, çocukların geleceğin mimarları olduğunu belirtti. Umutlu yarınlar için her zaman çocukların yanında olduklarını aktaran Helvacıoğlu, "Çocuklarımızı hep güldürelim, onlar bizim gelecek ışığımız." dedi.