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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

04.06.2021 13:34
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne Kadın Girişimciler İcra Komitesi Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Kırsalın Köy Pazarı ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

TOBB Batı Marmara Bölge Temsilcisi ve Edirne Kadın Girişimciler İcra Komitesi Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Kırsalın Köy Pazarı ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Aslan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlediği basın toplantısında, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Kırsalın Köy Pazarı ile ilgili yaptığı açıklamada suçlamada bulunduğunu söyledi.

Üretici kadınlarla birlikte pazara çok emek harcadıklarını anlatan Aslan, "Belediye başkanının verdiği cevaba istinaden açıklamalarda bulunmak üzere toplantı düzenledik. Burada bir suçlama var. Edirne Kadın Girişimciler İcra Komitesi Kurulu Başkanı olarak bu suçlamayı açıklama gereği duydum. Sayın Belediye Başkanım derki 'biz bu pazarı üreten kadınlar olabilir kırsalın doğal pazarı olabilir. Biz bu pazara kadınlar para kazansın diye izin verdik. Ama birileri para kazanması için değil.' Bu birileri demek bu pazarı kuran Edirne Kadın Girişimciler İcra Komitesi . Birileri demek kırsalın doğal pazarının başında olanlar demek." diye konuştu.

5 yıldır pazar projesini başarıyla devam ettirdiğini aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Sayın başkanım size sesleniyorum. Burada şöyle itamda bulunuyorsunuz. Benim emeğime el koydunuz. Ama ben kimsenin parasını almadım ya da para toplanmasına izin vermedim veremem. Bu çok büyük suçlamadır. Açıklama istiyorum. Benim olduğum yerde böyle bir şey olmaz. Sizin bilginiz varsa açıklayacaksınız. Ben yargıya başvuruda bulunuyorum. Seçilmiş bir başkan olarak böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Başkanım otursun evde vicdan sahibi ise adamsa belediye başkanıysa bunun cevabını bekliyorum. Sayın başkan ben pazarda bedel ödedim. 3 kez ayağımı kırdım. Para ile olacak iş değil, emek beden ister. Sizden de bunun açıklamasını bekliyorum. Hırsızlığı bilmem izin de vermem."

Aslan, Edirne Kadın Girişimciler İcra Komitesi Kurulu Başkanı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını aktardı.

TÜ'den sorunu çözelim hizmeti

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) Sorunu Çözelim Platformu faaliyete geçirildi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitedeki faaliyetlerden öğrenciler, akademik ve idari personel pek çok kişi ve kurumun faydalandığını belirtti.

Üniversitede birçok yeniliği hayata geçirdiklerini aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Yönetim anlayışımız olarak birlikte yol aldığımız herkesin inandıkları değerler, duygu, düşünce, beklenti ve önerilerinin üniversitemizin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Oluşturduğumuz bu yeni iletişim platformu aracılığı ile toplumumuz, personelimiz ve öğrencilerimizle daha da yakınlaşarak, ihtiyaç ve talepleri daha iyi anlayarak daha yakından takip edeceğiz."

Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen de kampüste iyileştirme faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Bu çalışmalarımızı hem yüz yüze görüşmelerle bizlere iletilen ihtiyaç ve talepleri göz önünde bulundurarak ele alıyor hem de bu çalışmalar esnasında birçok öneri, düşünce, ihtiyaç ve isteklerle karşılaşıyoruz. Buradan yola çıkarak hizmete soktuğumuz Sorun Çözelim Platformu ile zaman ve yer kavramlarını ortadan kaldırmayı, iyileştirme faaliyetlerinin oluşturulması ve yönetilmesi için modern ve etkili bir yönetim zemini oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Edirne'den kısa kısa

Recep Gürkan, Marmara, Edirne, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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