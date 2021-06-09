Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İleri Biyolojik Arıtma Tesisi inşaatında sona gelindiğini bildirdi.

Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, şehirlerin arıtma tesislerinin ne kadar önemli olduğunun Marmara Denizi'ndeki müsilaj olayında görüldüğünü belirtti.

Belediyenin 2018 yılında temelini attığı tesiste çalışmaların büyük kısmının tamamlandığını aktaran Gürkan, "64 bin metrekarelik alanda inşa edilen ve 9 ayrı üniteden oluşan tesisin inşaatında tüm betonarme işlemleri tamamlandı ve mekanik ekipman montajına geçildi. Edirne merkeze bağlı mahallelerin atık sularının Meriç Nehri'ne çevreye zarar vermeyecek şekilde arıtılarak deşarjını sağlayacak tesiste nüfus planlamasına göre 2033 yılına kadar günde 39 bin metreküp, 2048 yılında da günde 51 bin metreküp atık su arıtılması yapılacak." ifadelerini kullandı.

Belediyeden muhtarlara bilgisayara ve yazıcı

Edirne Belediyesi, mahalle muhtarına vatandaşların hizmetinde kullanılmak üzere bilgisayar ve yazıcı hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Recep Gürkan mahalle muhtarlarıyla Meclis Salonu'nda bir araya geldi.

Edirne'nin 24 mahalle muhtarına bilgisayar ve yazıcı temin ettiklerini ve bunların kurulumlarının mahalle muhtarlık binalarına yapılacağını belirten Gürkan, "Sizler demokrasinin gerçek temsilcilerisiniz. Gerçek demokrasi sizin seçiminiz. Bugün ülkemizde, dünyada da her şeyi bilgisayar üzerinden yönetiyoruz. Bilgisayar üzerinden ulaşıyoruz. Bilgisayar kimimizin masasında, kimimizin cebinde, kimimizin çantasında hayatımızın ayrılmaz bir parçası." ifadelerini kullandı.

Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şükrüpaşa Mahalle Muhtarı İrfan Tasmalı da Gürkan'a teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Keşan Belediyesi'nde yeni araç hizmete girdi

Keşan Belediyesince yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla alınan araç hizmete girdi.

Keşan Belediyesi Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada araçla yapılacak ilk hizmet öncesi yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlamında birçok yeniliğe imza attıklarını belirtti.

Vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak ve belediye hizmetlerinden verimli bir şekilde yararlanmaları için çözüm ürettiklerini ifade eden Helvacıoğlu, "Hizmet Evinizde" aracımız bu gün ilk görevine çıkıyor. Bugün engelli vatandaşlarımıza akülü engelli aracı götürmek için ilk görevini icra edecek. Aracımız özellikle dezavantajlı ailelerimize, yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve evinden çıkamayan tüm hemşerilerimize hizmet götürecek." ifadelerin kullandı.

Konuşmasının ardından Helvacıoğlu, iki tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim etmek üzere aracın direksiyonuna geçti.

Helvacıoğlu'na oda başkanlarından ziyaret

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ve Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı İbrahim Aldanmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, Şapçı ve Aldanmaz'ın ziyaretinin kendisini memnun ettiğini, Keşan'a hizmet için birlikte çalıştıklarını belirtti.

Ortak akıl ile hareket ettiklerini ifade eden Helvacıoğlu, Bu ziyarette de bölgemizin kalkınmasını hızlandırmak için işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Kendilerini belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk." dedi.

Şapçı ve Aldanmaz da Helvacıoğlu'na teşekkür ederek işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Keşan'da trafikte cep telefonu denetimi yapıldı

Keşan'da cep telefonu ile konuşan sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Alparslan Türkeş Meydanı'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, cep telefonu ile konuşurken araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.