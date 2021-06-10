Üye Girişi
Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

10.06.2021 12:23
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, çevrim içi düzenlenen toplantıda mesleğe başlayacak intörn doktorlarla buluştu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, çevrim içi düzenlenen toplantıda mesleğe başlayacak intörn doktorlarla buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda tıp eğitimi ve hekimlik mesleğiyle ilgili konular ele alındı.

Öğrencilere başarılı bir meslek hayatı dileyen Tabakoğlu, hekim olmanın bir ayrıcalık olduğunu ancak fedakarlık, sabır ve iyi insan olmayı gerektirdiğini belirtti.

Hekimlik mesleğinin manevi hazzı ve mükafatının büyük, kutsal bir meslek olduğunu dile getiren Tabakoğlu "İnsanlığa faydalı olmakla başka hiçbir meslekte elde edilemeyen ulvi duyguları hissedeceksiniz. Bir hastanızın derdine şifa olduğunuzda, bir insanın hayatını kurtardığınızda tüm insanlığı kurtarmış gibi olursunuz. Bir hastanızın derdine derman, zorda olan ailesine umut olduğunuzda adeta ibadet etmiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

"Stresin Fizyolojik Etkileri" semineri

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından "Stresin Fizyolojik Etkileri" semineri çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, çağın hastalığı olarak tanımlanan "stres" bilimsel yönleriyle ele alındı.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Banu Yaman Ortaş'ın öncülüğünde gerçekleştirilen seminere, Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Doğru konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Arzu Doğru stres, stresin tarihsel süreci, strese sebep olan faktörler, stres belirtileri, stres anında vücuttaki tepkiler, strese karşı nöro-hormonal yanıt ve stresle mücadele konularında önemli bilgiler aktardı.

Doğru, sunumunda, stressiz bir yaşamın mümkün olmadığını ancak stresi yöneterek gerek psikolojik gerekse fizyolojik sağlığın korunabileceğini ifade etti.

Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Erhan Tabakoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 13:21 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı 13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu 12:11 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti 11:54 Cono aşireti ifşa oldu! Polis 71 kelimelik dili öğrenip fuhuş çetesini çökertti Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti 11:34 Anne ve babasının cesedi evin bahçesinden çıktı! Acılı evlat canlı yayında isyan etti Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti 11:11 Henüz 14 yaşında! Denemek için giydiği 8 bin liralık ayakkabılarla çıkıp gitti
Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde 11:02 Balıkesir'in Erdek ilçesinde müsilaj sorunu kıyıları görünmez hale getirdi! Halk korku içinde Kanye West bombayı patlattı! Kim Kardashian'dan boşanmadan, Irina Shayk ile yakalandı 10:34 Kanye West bombayı patlattı! Kim Kardashian'dan boşanmadan, Irina Shayk ile yakalandı

Son Dakika Haberleri
13:22 Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı
13:20 Metropoll Araştırma'nın son anketine kararsızlar şoku! Yüzde 39,9 "Millet İttifakı'na yakınım" diyor
13:18 Bursa'da intihar girişimi! Elindeki bıçakla metronun altına yattı
13:14 Züccaciyede kütletme yaptırdı! Az daha felç kalıyordu!
13:10 Gülay'dan korkutan haber! 90'lı yılların sevilen şarkıcısı 3. kez kansere yakalandı
13:07 Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar
12:19 Mamak'ta yaşanan sel felaketinde yeni başkanı suçlandı! Eski başkan Melih Gökçek: "Selin tek nedeni Mansur'un adamlarının iş bilmezliği"
12:12 Son Dakika! Başsavcı Şahin, 843 sayfalık HDP iddianamesiyle ilgili konuştu: 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor
12:10 Sonu Türkiye için final olsun! Yarın başlayacak EURO 2020'de gruplar ve fikstürler belli oldu
11:57 Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor
Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı Müsilaj'da skandal yaratacak iddia! Denizlerimize bilerek mi bırakıldı         
13:23
G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler G.Saray başkan adayları Terim'in yerine hangi hocalarla görüşüyor? İşte o isimler         
13:21
Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar Son dakika: Ağrı'da tonlarca altın ve gümüş rezervi bulundu! Toplam piyasa değeri 1.23 milyar dolar         
13:07
Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor Sunucu Buket Aydın iddilaraı yalanladı! Emir Sarıgül ile evlenmiyor         
11:57
Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum Çift maaş aldığını doğruladı! TRT Genel Müdürü: TRT'den 15.000, Türksat'tan 14.500 lira alıyorum         
11:52
19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu 19 yaşındaki kızını kaybeden anne: Kızım 'Annem yanıyorum' diye bağırıyordu         
11:29
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip kaçtı! Minibüste yaşanan iğrenç görüntüler ortaya çıktı         
11:11
Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı Bakan Yardımcısı Birpınar video ile anlattı: Deniz salyası, yüzde 99'u su olan bir salgı         
10:46
17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü 17 yaşındaki genç, sosyal medyadan yengesine mesaj atan şahsı öldürdü         
09:50
Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler Çocuklardan para isteyen adamı, yerde tekmeleyerek dövdüler         
09:44
Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım         
09:37
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evdeki tandırdan çıktı         
09:10
Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak         
09:00
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu         
07:36
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 13:42:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement