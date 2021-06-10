Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan ilçesinde aşı uygulama merkezini ziyaret etti.

Canalp, vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Salgına karşı en etkili silahın aşı olduğunu aktaran Canalp, aşı olanların hem kendini hem de toplumu koruduğunu kaydetti.

Ziyarette, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt yer aldı.

Vali Canalp, Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Geri Dönüşüm Parkı'na isim aranıyor

Keşan'da yapılan Geri Dönüşüm Parkı'na isim aranıyor.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ilgisini çeken parkın hem eğlendirdiği hem de çevre bilinci oluşturduğu kaydedildi.

Parkın tamamıyla geri dönüşümden elde edilen ürünlerden oluştuğu aktarılan açıklamada, "Tamamıyla geri dönüşümden elde ettiğimiz obje ve oyuncaklarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız Geri Dönüşüm Parkımızın açılışına gün sayarken isim konusunda siz değerli vatandaşlarımızın önereceği isimlerden en güzelini seçip sürpriz hediye ile ödüllendireceğiz." ifadelerine yer verildi.

TÜGVA Edirne teşkilatı, Ayasofya-i Kebir Cami'ni ziyaret etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne teşkilatı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

TÜGVA Edirne İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Temsilcisi Yasin Nas öncülüğünde düzenlenen programla Ayasofya-i Kebir Cami ziyaret edildi, sabah namazı kılındı.

Namaz sonrası Sultan Ahmet Camisi, Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı ile Fatih Sultan Mehmet ve Sultan Abdülhamit'in kabirleri ziyaret edildi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun daveti üzerine TÜGVA Genel Merkezini ziyaret eden Edirne heyeti, Eminoğlu ile toplantıda bir araya geldi.

Toplantı sonrası Eminoğlu, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Marmara Bölgesi birincisi olan Edirne Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eray Baykuş'a hediye verdi.

Program, Taksim Camisi'nde kılınan namazla son buldu.