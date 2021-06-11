Trakya Üniversitesi (TÜ), "19. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi"ne ev sahipliği yaptı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Öğrenci Hemşireler Derneği ve Türk Hemşireler Derneği Öğrenci Komisyonu iş birliğinde çevrimiçi olarak "Günümüzden Geleceğe Her Yönüyle Hemşirelik" temasıyla düzenlenen kongreye farklı üniversitelerden bilim insanları katıldı.

Onursal Başkanlığını TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun yaptığı, hemşireliğin tüm yönleriyle değerlendirildiği kongrede, poster sunumları ve sözlü bildirilere yer verildi.

"Kalite Güvencesi Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı" düzenlendi

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından "Kalite Güvencesi Çalışmaları İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi'nden (TÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen çevrim içi çalıştaya, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, TÜB üyesi üniversitelerin rektörleri, rektör yardımcıları ile akademik ve idari personel katıldı.

Çalıştayda konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜB'ün Türkiye'nin en iyi çalışan üniversiteler birliği olduğunu belirtti.

Birliğin, gittikçe artan etkinlikleriyle bir marka haline geldiğini aktaran Tabakoğlu, "Pek çok alanda alt çalışma gruplarının uyum içinde çalıştığını, rektörler düzeyinde olumlu çalışıldığını ve Türkiye'ye örnek bir birliktelik olduğunu ifade etmek isterim. Bu birlikteliğin kalite süreçlerini YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın katılım gösterdiği bir toplantıda anlatmak bizim için ayrıcalık." ifadelerini kullandı.