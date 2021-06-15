Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından "Disleksi Farkındalık Semineri" düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Banu Yaman Ortaş'ın proje danışmanlığı ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğrencisi Nisa Nur Güney'in koordinatörlüğünde çevrim içi düzenlenen seminere konuşmacı olarak Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne İl Temsilcisi Açelya Sivrikaya Giray katıldı.

Giray, disleksinin farklı yönleriyle ele alındığı etkinlikte çözüm önerileri ile farkındalık yaratmanın önemi hakkında bilgi verdi.

Disleksi'nin ne demek olduğu, belirtileri, tedavi yöntemleri ve uzman görüşleri hakkında bilgiler veren Sivrikaya, Türkiye ve Edirne'de disleksi konusunda yürüttükleri çalışmalar ve iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜ Hemşirelik Lisans Programı akredite süresi uzatıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Lisans Programı'nın akreditasyon süresinin uzatıldığı bildirildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nce (HEPDAK) yapılan değerlendirmeler sonucu Hemşirelik Lisans Programı'nın akredite süresi 30 Eylül 2024'e kadar uzatıldı.

Çevrim içi düzenlenen belge taktim töreninde Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, eğitim, araştırma, topluma hizmet ve yönetim alanlarında kalite anlayışını içselleştirerek stratejik hedefler doğrultusunda yol almaya devam edeceklerini kaydetti.

Yönetim olarak kalite süreçleri ve akreditasyonu üniversitenin en önemli ve öncelikli konusu haline getirdiklerini aktaran Tabakoğlu, "Üniversitemizde halihazırda 18 birimimiz, yaklaşık beş yıllık bir çalışmanın ve emeğin ardından akredite oldu. Sağlıklı ve başarılı bir kalite iyileştirme programının başlatılması ve sonuçlandırılması için önemli adımlar attık. Genel bir kalite planlama süreci başlattık." diye konuştu.

Yabancı diller yüksekokulu yeniden akredite edildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yeniden akretide edildiği bildirildi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Pearson Assured Uluslararası Akreditasyonu denetim sürecini tamamlayarak, Yabancı Diller Yüksekokulu bir yıllığına yeniden akredite edildi.

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Handan Köksal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ile başlayan akreditasyon sürecinin 2018 yılında başarıya ulaştığını aktardı.

Yüksekokulun kurumsal kalite güvencesi, organizasyon, öğrenme yönetimi ve ölçme değerlendirme başlıkları ile değerlendirildiğini belirten Köksal, "Bu onay, yüksekokulumuzda sunulan eğitimin uluslararası standartlarda ve kalite ölçeğinde olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. İlgili belge, dünyanın her yerinde öğrencilerimizin dil yeterliliklerini kanıtlamak adına kullanabilecekleri önemli bir dokümandır." ifadelerini kullandı.