Trakya Üniversiteler Birliği üyesi Trakya Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Balkan Üniversiteler Birliği üyesi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Tetova Devlet Üniversitesi'nin spor alanında öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri, 13. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresine katılarak bildiri sundular.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Taşkın'ın danışmanlığında ortak çalışmalar yürüten lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin bildirileri, kongre bilim kurulu tarafından "En İyi Sunum" ödülüne aday görüldü.

Kongreye katılan üç üniversiteden lisans ve yüksek lisans öğrencisinin iş birliği içerisinde hazırladıkları 20 bildiriden 4'ü, bilim kurulunun yaptığı değerlendirmeler neticesinde "En İyi Sunum" ödülü adayı oldu.

"Kesinlikle Evde Deneyin" projesi

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu tarafından, salgın döneminde öğrencilerin zamanlarını verimli şekilde kullanmaya teşvik etmek için "Kesinlikle Evde Deneyin" sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında öğrencilere yönelik çevrim içi toplantılar, sanal kitap, sanal sergi ve öğrencilerin bilim insanlarını anlattıkları çevrim içi toplantılar düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Devlet Konservatuarı Müzik ve Bale Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Gökhan Tozduman, salgının öğrencileri olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu projeyle öğrencilerimizin gelişimine ve zamanı iyi değerlendirmesine bir nebze de olsa katkı sağlamak istedik.Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve desteği olan Rektör Yardımcımız ve Konservatuvar Müdürümüz Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürümüz Ömer Yılmaz'a teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.