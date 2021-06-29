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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

29.06.2021 16:05
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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Koruyucu Aile Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Koruyucu Aile Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Özbaş, mesajında çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek bir aile ortamına ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Ailenin, bir çocuğun güvenle büyümesi ve topluma faydalı birey olarak yetişmesi için gerekli ve birincil ortam olduğunu vurgulayan Özbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Ailenin bu görevi yerine getiremediği durumlarda çocuk, devlet koruması altına alınmaktadır. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarımız için aile odaklı sosyal hizmet modellerimizin başında 'Koruyucu Aile Hizmeti Modeli' gelmektedir. Koruyucu aile hizmetinin amacı, koruma altındaki çocukların birebir ilgi, koruma, sevgi, destek ve gözetim sağlayacak koruyucu aileleri ile buluşmaktır.

Bir toplumun en değerli varlıkları çocuklarıdır. Hepimiz gelecek planlarımızı, çocuklarımıza göre yapar, çocuklarımıza göre şekillendiririz. Bir çocuğun yetişebileceği en ideal ortam; kendi ailesi yanında yetişmesidir. Ancak bazen istenmeyen sebepler, ihmal, istismar, şiddet, kazalar, hastalıklar, ölümler, boşanmalar, uygunsuz aile durumları ve doğal afetler gibi sebeplerle, çocuklar koruma ve bakım altına alınabilmektedir. Öncelikli hedefimiz, her çocuğun kendi ailesi yanında bakılmasının sağlanmasıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak "Aile odaklı Sosyal Hizmet Modellerine" öncelik vermekteyiz. Artık eskiden olduğu gibi Ekonomik nedenlerle çocuklar koruma ve bakım altına alınmamakta, çocuklarımız, Sosyo-Ekonomik destek ödemeleri ile kendi öz aileleri yanında bakılmaları sağlanmakta ve desteklenmektedir."

Baskı resim sanatının ustaları "bas-buluş" sergisinde buluştu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi organizasyonuyla baskı resim sanatının ustaları bas-buluş sergisi ile ikinci kez bir araya geldi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi olarak Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşan sergide Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Atilla Atar, Basri Erdem, Hasan Pekmezci, Hatice Bengisu ve Fevzi Tüfekçi gibi Türkiye'nin önemli sanatçılarını başta olmak üzere toplamda 51 ülkeden 304 sanatçı eserleri ile bir araya geldi.

TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve sergi küratörü Prof. Melihat Tüzün, Ziyaretçileri görsel ve düşünsel olarak yeni bir yolculuğa çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu sergiye yoğun bir ilgi olduğunu aktaran Tüzün, "Bu 304 sanatçımızın 176'sı yurt dışından. Sergimize, uluslararası yoğun bir ilgi var. Fuaye alanımızı sanal platforma taşıyan ilk üniversiteyiz. Bu durum yurt dışından ilgiyi artırıyor. Farklı malzeme ve düşünsel sürecin ardından vücut bulmuş bu birbirinden kıymetli eserleri sadece Edirneli sanatseverler ile değil tüm Türkiye ile online platformlarda buluşturacağız. Bu sayede katılımcı sanatçılar kendi ülkelerinden de sergiyi izleyip takip edebiliyorlar. Bu da sanatçılar ve farklı kültürler arasında paylaşımı ve etkileşimi arttırıyor." ifadelerini kullandı.

Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saz'ı ziyaret etti

Keşan Belediyesi Keşan Kent Müzesi Koordinatörü arkeolog Aslı Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz'ı ziyaret etti.

Avcı, ziyarette yaptığı konuşmada müzelerin en önemli işlevlerinden birinin eğitim olduğunu vurguladı.

Türkiye'de özellikle 2000 yılından sonra örgün eğitimde, müze eğitiminin oldukça önemli bir yer tutmaya başladığını aktaran Avcı, "Müze- okul iş birliği kapsamında projeler geliştirilerek eğitim programları hazırlandı. Bu yaz uygulanacak "Telafide Ben de Varım" eğitimi kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İlhan Saz'ın destekleri ile biz de Müze - Keşan olarak eğitime katkı sağlama fırsatı bulacağız. 2 hafta toplam 18 saat olarak planlanan eğitimde, müze, kültürel miras, sanat, çevre gibi temaları farklı etkinliklerle birleştirerek çocuklarımızı müzemizde misafir edeceğiz. Eğitime katılmak isteyen öğrencilerimiz okullarından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, Müze Keşan'dan veya 0 535 589 31 37 numaralı telefondan bilgi alabilirler." diye konuştu.

TÜ'de "Edirne'nin Yardım Ablası" olarak tanınan Dr. Saadet Yardım konuşuldu

Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin moderatörlüğünde gerçekleşen ve Öğretim Görevlisi Nilüfer Gökçe'nin konuk olduğu konferansta "Edirne'nin Yardım Ablası" olarak tanınan Dr. Saadet Yardım konuşuldu.

Gökçe, Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphane'de gerçekleştirilen konferansa, Dr. Saadet Yardım'ın başta kadınlar olmak üzere herkese örnek hayatından bilgiler verdi.

Dr. Saadet Yardım'ın Kadınlar Birliği ile iş birliği yaparak onlarla ihtiyaç sahiplerini bir araya getirdiğini aktaran Gökçe, "Edirne Huzurevi'nin gönüllü hekimliğini yapmış, Edirne merkez ilçe ve köylerde sağlık evlerinin ve sağlık ocaklarının kurulmasında önemli rol oynamıştır." dedi.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından, Edirne'nin siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik tarihine ışık tutma amacıyla, 8. kez düzenlenen ve salgın nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı konferans, soru-cevap ve hediye takdimiyle son buldu.

Keşan'da 53 bin 484 lira ceza kesildi

Keşan ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde 46 sürücüye 53 bin 484 lira ceza kesildi.

Trafik ekiplerince kontrol edilen bin 95 araçtan 46'sının sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 53 bin 484 lira ceza uygulandı.

Denetimlerde 12 motosiklette trafikten men edildi.

Öte yandan asayiş ekimleri de ilçede denetim yaptı. 316 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı kontrollerde gözaltına alınan 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Hisarcık, Edirne, Keşan, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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