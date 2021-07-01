AK Parti İpsala İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, İpsala'ya hizmet gelmesi için her türlü desteği sağladıklarını bildirdi.

İlkdoğmuş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyadan paylaştıklarını beğenenlerin İpsala Belediyesi yönetimi tarafından tehdit edildiğini savundu.

İYİ Partili İpsala Belediyesinin verdiği sözleri tutmadığını iddia eden İlkdoğmuş, "İlçeye hizmet gelmesi için her türlü desteği sağlıyoruz. Modernize edilen İpsala Gümrük Kapısı'ndan boşa çıkan bin metrekarelik çatı kaplamasını Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal'ın ricası üzerine kente kazandırdık. Ancak malzemelerle hiçbir şey yapılmadı." ifadelerini kullandı.

İpsala'ya her zaman destek olduklarını aktaran İlkdoğmuş, şunları kaydetti:

"Belediye başkanının ve önceki dönem kaymakamımızın talebi üzerine bin metrekare kapalı alan çatı malzemesini İpsala Belediyesine kazandıralım 'biz bununla Köprü Mahallesi'ne pazar yeri ve yazlık düğün salonu yaparız' demeleri üzerine devreye girdik. Bin metrekare çatı malzemesini İpsala Belediyemize kazandırdık. Ancak İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal üstüne basa basa söyleyerek söz verdiği ne yazlık mahalle semt pazarı ne de yazlık düğün salonu yapıldı. Biz bunlar yapılacak diye devreye girdik. Keşan Belediyemiz ise Keşanlılara söz verdiği gibi bu çatı malzemeleri ile eski köy garajı barikatını, çarşamba pazarı çatısını, salı pazarı çatısını, Erikli engelli plajı rampasını, yöresel ürünler pazarı gölgeliklerini, şehrin çeşitli yerlerinde mobese direklerini, yayla sahili kumsala iniş merdivenini, çöp adaları profil demirlerini, geri dönüşüm parkı aydınlatma direklerini yaptı."

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Enez ilçesinde tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki programın ardından Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığında tören düzenlendi.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, 1 Temmuz 1926 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile denizlerde de egemenlik hakkının kazanıldığını ve bu tarihin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlandığını belirtti.

Denizciliğin gelişmesine katkıda bulunanlara teşekkür eden Göktaş, "Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kutsal vatan topraklarımızın bütünlüğü adına canlarını feda ederek şahadete intihal eden tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha şükran rahmet ve saygıyla anıyor, görev ifa eden denizcilerimizin bu özel gününü tebrik eder görevlerinde kolaylıklar ve başarılar dileriz." dedi.

Konuşmanın ardından şehitler anısına denize çelenk bırakıldı.

Sultaniçe sahilinde yoğunluk

Enez ilçesindeki Sultaniçe sahilinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Sultaniçe Köyü Muhtarı Erhan Arı, AA muhabirine, sıcaklıkların artmasıyla vatandaşların sahillere akın ettiğini söyledi.

Sultaniçe sahilinin de rağbet gördüğünü belirten Arı, "Sahillerimizi kum temizleme makinesi ve traktörlerle temizledik. Yaklaşık 200 römork sahilde kıştan biriken talaş attık. Yazlıkçılarımızdan ricam sahillerimizi temiz tutsunlar. Biz onlar için elimizden gelen hizmeti yapıyoruz." diye konuştu.