Trakya Üniversitesi (TÜ) Edirne Sosyal Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler, "Balkan Harbi'nde Muhacir Olmak" kitabını Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na takdim etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu ziyarette üniversite olarak Balkanlar'ın sosyal ve kültürel hayatının şekillenmesinde etkili olan her tür araştırma ve çalışmayı önemsediklerini belirterek, çalışmanın, göç konusundaki akademik çalışmalara katkı sunması temennisinde bulundu.

Göç konusunda yapılmış bilimsel çalışmaların ve yayınların çoğalmasını arzuladıklarını belirten Tabakoğlu, Hatipler'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Hatipler de Tabakoğlu'na esere gösterdiği yakın alaka ve duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Her göçün özünde büyük acılar barındırdığını anlatan Hatipler, şunları kaydetti:

"Göç, her ne şartlarda yapılmış olursa olsun, bir yerinde ya da bir yerlerinde acıyı saklar. Bu durum, en meşakkatli göçler için de en müreffeh göçler için de geçerlidir. Çünkü göç, ardında bırakılan bütün geçmişi, dipdiri ve taptaze olarak elinde tutar. Dolayısıyla, her göç, birikmiş bir özlemdir. Her göç, geçmişi, her gün, her an defalarca tekrar tekrar yaşamaktır. Her göç, ağacın köke bağlılığı neyse onu yitirmektir. Balkan Harbi, Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesinden silinme eyleminin ya da şark meselesinin çözümünün provası hükmündedir."

Enez'de karne töreni

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, karne törenine katıldı.

Göktaş, Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen törende öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Göktaş, öğretmenlere ve öğrencilere salgın tedbirlerine uydukları için teşekkür etti.

Göktaş, öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.