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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

05.07.2021 11:10
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 62 sağlık çalışanının katılacağını bildirdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 62 sağlık çalışanının katılacağını bildirdi.

Tabakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, eczacı, hemşire, sağlık teknikeri, laborant, röntgen teknisyeni ve odyolog kadrolarında görev yapmak üzere toplam 62 sağlık çalışanının KPSS puanı baz alınarak Trakya Üniversitesi ailesine katılacağını belirtti.

Sağlık alanında verdikleri hizmetlerin teknolojik altyapısının yanı sıra insan gücünü de geliştirme gayreti içinde olduklarını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık alanında verdiğimiz modern hizmetleri, insan gücü ile desteklemek adına göreve başladığımız Ağustos 2016'dan bu yana 389 hemşire ile birlikte toplam 162 eczacı, ebe, psikolog, sağlık teknisyeni ve teknikeri ve 180 temizlik ve hasta bakım çalışanı ailemize katıldı. İlk günümüzden bugüne toplamda 731 kişiyi istihdam ettiğimiz hastanemize 62 yeni çalışma arkadaşı daha kazandırıyoruz. Üniversitemizin istihdam gücünü artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi'nin projelerine destek olan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a, sağlık ordusunu güçlendirme konusundaki çabalara katkı sağlayan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya ve destek veren AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal'a da teşekkür etti.

Rektör Tabakoğlu, İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım ve İstişare Toplantısı'na katıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım ve İstişare Toplantısı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda "İlim Yayma Ödülleri"nin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Programda, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün konuşma yaptı.

Toplantıya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ile üniversite rektörleri katıldı.

112 Çağrı Merkezi personeline iletişim eğitimi

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksekokul Müdürlüğü tarafından, 112 Acil Çağrı Merkez Müdürlüğünde çağrı alıcı ve çağrı yönlendirici olarak görev yapan 90 personele iletişim eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, personelin hizmet sırasında karşılaştığı sorunlar ve zorlandıkları durumlara yönelik iki aşamalı hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Eğitimler kapsamında katılımcılara "etkili iletişim", ikan yöntemleri ve uygulamaları", "duyguları tanıma becerileri" eğitimleri verildi.

Tıp Fakültesi Hastanesi, Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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