CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hükümetin tarım ve ekonomi politikalarını eleştirdi.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kente ziyaretini değerlendirdi.

Meriç Nehri'ne arıtma yapmadan suların bırakıldığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Gaytancıoğlu, "Edirne'nin atık suları Meriç Nehri'ne arıtılarak bırakılmaktadır. Edirne Belediyesi'nin dört yıl önce İller Bankası'ndan kullandığı krediyle son sistem biyolojik arıtma tesisi vardır. Bunun dışında bölgemizdeki CHP'li belediyelerin tamamında kendi bütçeleriyle yapılan artıma sistemleri vardır ve AB standartlarına göre çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Gaytancıoğlu istikrarın kalmadığını savundu.

Bakanların il gezilerinde il başkanlıkları yerine esnaf ve vatandaşın sıkıntılarını dinlemesi gerektiği önerisinde bulunan Gaytancıoğlu seçimlerde iktidar partisinin kaybedeceğini iddia etti.

-İba, "masa başından siyaset yapmadıklarını" belirtti

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, masa başında siyaset yapmadıklarını halkın yanında, dürüst ve ahlaklı siyaset için çalıştıklarını belirtti.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan fırtına ve sağanakta zarar gören vatandaşları hem İl Başkanlığı olarak ziyaret ettiklerini hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ziyaret ederek yaraların sarılacağını ilettiğini ifade etti.

Vatandaşın kentteki yerel yönetimden hizmet beklediğini belirten İba, şunları kaydetti:

"CHP Edirne İl Başkanı Sayın Fevzi Pekcanlı'nın, Sayın Bakanımızın sözlerinin bir kısmını kullanarak, konuyu çarpıtmasına ve uzun yıllardır CHP yönetiminde olan belediyenin ihmallerini, Bakanımızın sözleriyle ört bas etmeye çalışmasına şaşırmıyoruz. Fakat Pekcanlı Bakanımızın sözlerini çarpıtarak, yalan siyaseti için kurgu yaparak değerli vaktini harcamamasın. Bu vakitlerini kıymetli Edirne'mizin ve esnafımızın yaralarını sarmak için kullanmasını tavsiye ediyoruz.

Vatandaş kendilerinden hizmet beklerken, masa başında oturup kurgu ve montaj ile uğraşmalarını asla anlayışla karşılamıyoruz. Bakanımızın belirttiği gibi 'bir derenin ıslahını yapamayan, su arıtma tesisini kuramayan belediyenin neresi örnek acaba? Burada rezillikten başka ne var?' sözünden hareketle, bir derenin ıslahını yapamayan ve su arıtma tesisi dahi kuramayan yerel yönetimin bu gibi spekülasyonlar yaratarak, Sayın Varank'ın sözleri ile oyalanmasından ziyade, mağdur esnafın, vatandaşın yanında hizmetle var olarak vaktini değerlendirmesini, Edirnemizin daha fazla yanlış yönetimle mağdur edilmemesini temenni ediyoruz."

Spekülasyonlara vakitleri olmadığının altını çizen İba, "Biz masa başı yalan siyaseti yapmıyoruz. Biz halkın yanında, dürüst ve ahlaklı siyaset için çalışıyoruz. Alan siyaseti yapıyoruz, sosyal siyaset yapıyoruz, gönül siyaseti yapıyoruz . Şimdi kurgu ve yalan dolan siyasetinizi yavaşça masaya bırakın ve bir kez olsun Edirne'nin ve hemşerilerimiz yararına bir iş yapın! Çünkü hemşerilerimiz Çünkü Edirne'miz bunu hak ediyor" ifadelerini kullandı.

-İl Başkanı Tekin "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Edirne'de geçen hafta meydana gelen kuvvetli sağanakta zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Tekin yaptığı yazılı açıklamada, ender görülen bu olayın vatandaşları da şaşkına çevirdiğini belirtti.

Bu tür afetlerde özellikle 1. Murat Mahallesi'nin çok zarar gördüğünü ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Kot farkı alçakta olan daire ve dükkanları su bastığı gibi yollarda nehirlere dönüşen seller önüne ne katarsa sürüklüyor. İmar düzensizliği olduğu kadar alt yapı da yetersiz. Avrupa ülkelerinde yolların her iki tarafında da 25-30 metrede bir ızgara konurken, bizim yollarımızda kilometrelerce mesafede ızgaraya rastlamazsınız. Sel olayında zarar gören esnaf ve daire sahipleri ile çiftçilerimize mutlaka gerekli yardımın acilen yapılması gerekiyor."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ETSO Başkanı Zıpkınkurt'u kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt'un da aralarında yer aldığı oda ve borsa başkanlarını kabul etti.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trakya'da bulunan oda ve borsaların yönetim kurulu başkanları, Şentop ile TBMM İstanbul Ofisi'nde düzenlenen genel değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Zıpkınkurt toplantıda, üyelerden gelen talepleri ve çözüm önerilerini Şentop'a iletti.

Toplantıya, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan oda ve borsa başkanları katıldı.

ETSO Başkanı Zıpkınkurt, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'na katıldı

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Müşterek Konsey Toplantısı'na katıldı.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Odaları, TOBB Sanayi Odaları, TOBB Ticaret Borsaları ve TOBB Deniz Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı'na katılan Zıpkınkurt, konseyde yaptığı konuşmada kentin ekonomisi ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Zıpkınkurt, konseyde kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılması, sınır şehirlerinde sınıra komşu ülke vatandaşı gerçek kişilerin taşınmaz edinimi ve işyeri satış teslimlerinde uygulanan yüzde 18 KDV konu başlıkları ile ilgili üyelerden gelen talepleri de aktardı.