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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

09.07.2021 16:54
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Trakya Üniversitesi (TÜ) Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda 2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni, pandemi nedeniyle çevrim içi gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulunda 2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni, pandemi nedeniyle çevrim içi gerçekleştirildi.

Yüksekokulun müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal, törende yaptığı konuşmada, pandeminin olumsuz koşullarına rağmen online eğitim sistemini başarıyla uyguladıklarını belirtti.

Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO'nun amaç ve hedefleri hakkında bilgi veren Kartal, "Sanatın farklı dallarında vermiş olduğumuz eğitimle bugünün malzemesi, tekniği ve fikri ile sanatı yorumlayarak toplumsal kültüre katkı sağlamak ve bilinmeyen yetenekleri keşfetmek okulumuzun temel hedefleridir. Büyük özveri ve emeklerle yetişmiş gençlerimizin ülkesine ve milletine hizmet edecek olgunluğa erişerek, mesleki hizmet verecek düzeye ulaşmaları, aileler ve biz hocalar için onur kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Video mesaj ile mezun öğrencilere seslenen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, onlara yeni hayatlarında başarılar dileyerek Edirne'yi ve Trakya Üniversitesini unutmamalarını istedi.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilerin isimlerinin okunması ve ardından meslek andının söylenmesiyle devam eden tören "Sanal Mezuniyet Sergisi" ile son buldu.

Trakya Üniversitesi "Temel laboratuvar eğitimi" verecek

Trakya Üniversitesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, gelişen teknolojiyi takip edebilecek ve uygulayabilecek bir genç neslin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere ve mezunlara laboratuvar eğitimleri vermeye hazırlanıyor.

Trakya Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Arda Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen "Arda Meslek Yüksekokulu Gönüllü Öğretim Elemanları Tarafından Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci ve Mezun Bireylere Yönelik Temel Laboratuvar Eğitimi" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, farklı tarihlerde 30 katılımcıya "temel laboratuvar eğitimi" verilecek.

Arda Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan 3 farklı laboratuvarda düzenlenecek eğitimler, 26-30 Temmuz ile 02-08 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Her bir laboratuvarda 5 katılımcı ile gerçekleştirilecek eğitimler için son başvuru tarihi 12 Temmuz 2021 olarak belirlenirken, başvurular elektronik ortamda yapılacak.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Trakya Bölgesi, Hasan Rıza, Ressam, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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