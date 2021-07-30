Trakya Üniversitesi tarafından hazırlanan "Kalite ve Strateji Yönetimi Dergisi"nin ilk sayısı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin 18. akademik dergisi olan dergiyle kalite ve strateji alanında yazılmış özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun yazılmış çalışmaların yayınlaması amaçlanıyor.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın danışma kurulu üyeliğini yaptığı dergi yılda iki kez yayımlanacak.

Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi adına Dr. Öğretim Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş'ın sahipliğinde yayımlanan derginin baş editörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Serol Karalar, editörlüğünü ise Dr. Öğretim Üyesi Işıl Usta Kara yürütüyor.

"Temel Düzey Plantar Basınç Analizleri ve Klinik Yorumlama Çalıştayı"

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden mezun adaylara yönelik "Temel Düzey Plantar Basınç Analizleri ve Klinik Yorumlama Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Keklicek tarafından fizyoterapist mezun adaylarına yönelik verilen 8 saatlik eğitimde katılımcılar, temel düzeyde eğitim aldı.

Doç. Dr. Keklicek, mezun olan öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik olarak çalıştayı düzenlediklerini belirtti.

Güzel bir çalıştay yapıldığını aktaran Keklicek, "Çalıştayda, öğrencilerin teknoloji temelli ölçme–değerlendirme ve yorumlama becerilerini desteklemek amacıyla, ayak ortezi ve ayakkabı tasarımları konusunda referans klinik çıktılar hakkında bilgi verdik. Temel düzey plantar basınç analizleri ve klinik yorumlama çalıştayı, başarılı fizyoterapi mezun adaylarına her yılın son haftasında olacak şekilde tekrar edilecektir." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın ikinci ve üçüncü düzey eğitimlerinin mezunlara, akademisyenlere ve alanda uzmanlaşmak isteyen klinisyenlere yönelik olarak bahar aylarında gerçekleştirileceği kaydedildi.