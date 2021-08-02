Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Eğitim Binası Konferans Salonu'ndaki toplantıda, 2020-2021 akademik yılında yapılan faaliyet ve etkinlikler ile uzaktan eğitim süreçleri görüşüldü.

Toplantıda konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, salgın sürecinde aralıksız sürdürdükleri eğitim faaliyetlerine, toplum ihtiyaçları doğrultusunda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirerek devam ettiklerini belirtti.

Fakültede bulunan 13 programda kayıtlı 1329 öğrencinin çevrim içi derslerine katılmasını sağlayarak öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve deneyimi aktardıklarını belirten Maden, "Salgın döneminde özellikle çevrim içi eğitimler düzenleyerek, öğrencilerimizin mesleki ve bireysel gelişimine önemli katkılarda bulunduk. Akademik personelimiz tarafından gerçekleştirilen eğitim, atölye, seminer gibi etkinliklerle öğrencilerin yanı sıra aile ve velilerin de eğitim süreçlerinin bir parçası olmasını sağladık." ifadelerini kullandı.

Toplantı, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın, üniversite iş birliğinde yürütülen çalışmalara ilişkin sunumuyla devam etti.

Öğrenci toplulukları, salgın döneminde de faaliyetlerini sürdürdü

Trakya Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 100'e yakın öğrenci topluluğu, Kovid-19 salgın döneminde yüzlerce çevrim içi etkinliğe imza attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı bünyesinde çeşitli alanlarda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, pandeminin ilk görüldüğü 2020 Mart ayından buyana 400'ü aşkın çevrim içi etkinlik gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, üniversite olarak, ülke genelinde öğrenci topluluğu etkinliklerini dijital ortama taşıyan ve sürece en erken adapte olan üniversitelerden biri olduklarını belirtti.

Şartlar gereği dijital sisteme çok kolay ve hızlı bir şekilde geçiş yaptıklarını aktaran İşçimen, "Bu noktada genç, dinamik, çağdaş öğrencilerimizin çok büyük bir katkısı oldu. Onlar motivasyonlarını hiç kaybetmeden yapmak istediklerini bizimle paylaştılar, bizler de çalışmalarını hayata geçirmeleri için destek olmaya devam ettik. Üniversitemizin bu öncü rolünü başarıyla daha ileriye taşıdıkları için her bir topluluğumuza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.