Saadet Partisi Edirne İl Teşkilatı aylık divan toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, insanlığın dünya ve ahiret saadetini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Bundan daha kıymetli çalışma olamayacağını aktaran İriş, "Bizim derdimiz bu memlekette adil bir düzen kurulsun. İnsanlar insanca yaşama imkanına kavuşsun. Bir şey yasal olabilir ama helal ve bereketli olmaz. Biz, hem yasal hem helal hem bereketli olsun istiyoruz. Bugünkü yönetim şekli ile bunun gerçekleşmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de parti olarak seçime değil geçime odaklandıklarını belirtti.

Toplumun her kesimi ile bir araya gelerek dertlerini dinlediklerini aktaran Tekin, "Çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. İnşallah gayretli çalışmalarımız artarak devam edecek ve bu millet ilk seçimlerde partimizi en güçlü şekilde yetkilendirecektir. Biz de inşallah milletimizin yüzünü güldüreceğiz." diye konuştu.

MHP İl Başkanı Tercan'dan Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak'a ziyaret

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'ı ziyaret etti.

Tercan ziyarette, Çakmak'a yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

Çakmak da Tercan'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarette il yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.