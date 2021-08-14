Keşan esnafının misafirperver olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Herkese sağlıklı ve huzurlu bir hafta sonu diliyor, hemşehrilerimize güzel günler, esnaflarımıza hayırlı iş, bol kazanç temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bölge belediyelerimizle vatandaşlarımızın refahı için güç birliği içinde çalışıyoruz başkanımızla bölgemizde gerçekleştirdiğimiz ve planlamasını yaptığımız projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Türker, ziyarette, yapılması planlanan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kitabın ilçenin tarihine ışık tuttuğunu aktaran Helvacıoğlu, tüm Keşanlıların ilçenin geleceği için çalıştığını kaydetti.

Orhun, ziyarette, yaptığı çalışmalar hakkında Helvacıoğlu'na bilgi verdi ve "Keşan Tarihi" adlı kitabını tanıttı.

Keşanlı yazar ve akademisyen Dr. Fatma Çalık Orhun, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu 'nu ziyaret etti.

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