Trakya Üniversitesi (TÜ) Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Burak Yıldırım'ın "Boşluk ve Varlık" adlı kişisel seramik sergisi online ortamda sanatseverlerle buluştu.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açılan sergide, bilinen vazo formları kullanılarak üretilen özgün tasarımlara sahip seramik eserler beğeniye sunuldu.

Sergide 15 eser yer aldı.

DOÇEK "Trans Aladağlar" etkinliğe katılacak.

Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Dağcılık Ekibi Zirve Dağcılık Tekirdağ Şubesi ile Niğde Aladağlardaki "Trans Aladağlar" etkinliğe katılacak.

DOÇEK'ten yapılan yazılı açıklamada, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Genel Merkezi tarafından bu yıl 8.'si yapılacak etkinlik kapsamında ülkenin birçok farklı yerinden gelen dağcıların Aladağlar 'da olacağı ifade edildi.

27 Ağustos- 03 Eylül tarihleri arasındaki etkinliğin hem 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de merhum dağcı Emrah Özbay anısına yapılacağı ifade edildi.

Aladağların batı ucundan doğu ucuna geçişi ve dağı aşmayı tanımlayan etkinlik 6 gün süreceği kaydedildi.

Prof. Dr. Tüzün Sjenica Sanat Kolonisi 2021'e katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Sırbistan Boşnak Ulusal Konseyi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Sjenica Sanat Kolonisi 2021'e davetli olarak katıldı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yaşayan Boşnak nüfus için büyük bir önem arz eden 1917 Sjenica Konferansı'nı hatırlama ve tanıtmanın yanı sıra bölgedeki sanatçılarla Balkan coğrafyasından davetli sanatçıları tanıştırmayı ve bir diyalog kanalı oluşturmayı amaçlayan Sjenica 2021 Sanat Kolonisi'nin bu yıl beşincisi düzenlendi.

Boşnak Ulusal Konseyi tarafından 15 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenen etkinliğe Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün de davetli olarak katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan 9 sanatçı 5 gün boyunca Eski ve Yeni Sjenica, Sjenica Gölü, Peşter, Uvac Doğa Koruma Alanı konulu eserler ürettiler.