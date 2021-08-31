Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Burak İşçimen, okul sekreterleri ile istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre enstitü, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu sekreterleri ile düzenlenen istişare toplantılarının sonuncusu Sultan 2. Bayezid Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Yeni akademik yılda fakülte ve okullar bazında gerçekleştirilecek çalışmalar ve yeni döneme ilişkin hazırlıkların ele alındığı toplantıda birim sekreterleri taleplerini dile getirdi.

Toplantıda konuşan İşçimen, okul sekreterlerinin birimlerin asıl sahipleri olduğunu, yaptıkları çalışmaların idari faaliyetlerin eksiksiz yürütülmesi ve kurumsal işleyişin niteliği açısından önemli bir noktada olduğunu belirterek, "Bilgiyi ve tecrübeleri paylaşmak, yeni perspektifler geliştirmek ve ortak çözümler üretmek için bir aradayız. Düşünceleriniz, yorumlarınız ve görüşleriniz bizler için çok değerli. Sinerjisi, aidiyet duygusu ve kurum kültürü yüksek bir üniversite oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Sağlık Müzesi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Ruhi Pehlivancık'a, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi ve plaket verilirken, kuşların barınmalarını sağlamak amacıyla yapılan kuş yuvaları da okul sekreterlerinin katkılarıyla müzenin bahçesindeki ağaçlara asıldı.

Trakya'da temmuz ayında ithalat ve ihracat arttı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da temmuz ayında ithalat ve ihracat artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, Trakya'da temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Edirne'de ihracat 2021 yılı temmuz ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 7,1 milyon dolar, ithalat yüzde 28 artarak 8,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kırklareli'nde ihracat temmuz ayında 2020 yılının aynı ayına göre

yüzde 18,3 artarak 18,7 milyon dolar, ithalat da yüzde 7,5 artarak 8,6 milyon dolar oldu.

Bölgenin tek büyükşehri olan Tekirdağ'da da ihracat 2021 yılı temmuz ayında 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 189,4 milyon dolar, ithalat ise yüzde 34,8 artarak 169,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.