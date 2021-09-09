Üye Girişi
Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

09.09.2021 14:02
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, açıklanan çeltik alım fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını savundu.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, açıklanan çeltik alım fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını savundu.

Çakırlar, yaptığı yazılı açıklamada, ton başına baldo için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için ise 4 bin lira alım fiyatı açıklandığını belirtti.

Fiyatlarda geçen seneye kıyasla yaklaşık yüzde 25'lik bir artışın söz konusu olduğunu hatırlatan Çakırlar, "Peki girdi maliyetlerinde ne kadar artış yaşandı? Geçen seneye oranla bir çok girdi maliyetinde yüzden 100'den fazla bir artış oldu. Çalışmalarımızda maliyetlerin 5 bin 200 liradan kesinlikle aşağıda olmadığını gözlemlemiştik." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı İba belediye başkanlarıyla bir araya geldi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, il başkanlığında düzenlenen toplantıda AK Partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, toplantıda ilçelerde yapılması planlanan projeler görüşüldü.

İba, belediyelerin devam eden yatırımları ve hizmetleri hakkında bilgi aldı, birlik ve beraberlik içinde Edirne'de çok işler başarılacağını belirtti.

AK Parti belediyeleri olarak vatandaşlara verdikleri vaatlerin büyük bir çoğunluğunu gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Keşan'ımızda kaldırımlar ve yollar adeta baştan yenilendi. Gençlere, kadınlara kısacası kentte yaşayan tüm hemşerilerimize dokunulacak onlarca hizmet hayata geçirildi. Havsa'mızın çehresi değişti. Havsa dere ıslah edildi ve artık adı taşkınlar ile anılmıyor. Lalapaşa'mız TOKİ konutlarımız ile vatandaşlarımız en uygun koşullarda ev sahibi oldu. Doğalgaz ve şehir içme suyu şebeke sistemi yenileme çalışmaları ve ana caddede güzelleştirme çalışmalarıyla birlikte Lalapaşa'mız bir başka görünüm kazanacak ve ışıl, ışıl olacak.

Yenimuhacir Beldemizi 30 yılı aşkın süredir ilk kez sıcak asfalt ile tanıştırdık. Beldemizde bulunan köprümüzü genişleterek çift yönlü hale getirdik. Esetçe'de yenilenen içme suyu şebekesi sonrası yollarımızda kilit taş çalışmalarımıza başladık. Subaşı Beldemize doğal gazı getireceğiz dedik. Çalışmalarımıza başladık ve hızlıca devam ediyoruz. İçme suyu kuyularımızı faaliyete geçirdik. Yollarımızı sıcak asfalt ile düzenledik. Yenikarpuzlu Beldemizde okulumuzdan, belde meydanımıza, semt sahalarından modern spor salonuna, yeşil alan dinlenme alanlarından derelerimizin ıslahına kadar onlarca hizmeti beldemize kazandırdık."

TDP Genel Başkanı Sarıgül Edirne'ye geliyor

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Edirne İl Başkanı Murat Er, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 11 Eylül Cumartesi günü Edirne'ye geleceğini bildirdi.

Er, yaptığı yazılı açıklamada, Sarıgül'ün büyük kurultay için adaylığını Edirne'deki toplantıda açıklayacağını belirtti.

Genel Başkan Sarıgül'ün açıklama için Edirne'yi seçmesinin ayrı bir onur ve gurur olduğunu aktaran Er, "Büyük kurultayımız ilk kurultay olması açısından önemli olduğu gibi muhalefette yapmış olduğumuz son kurultay olması açısından önem arz etmektedir. Çünkü bir sonra ki kurultayımız iktidarda gerçekleştireceğimiz kurultay olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu'nun genel kurulu Edirne'de yapılacak

Türkiye Kent Konseyleri Platformu'nun 27. Dönem Genel Kurulu'nu 16-17 Ekim tarihlerinde Edirne'de gerçekleştirilecek.

Genel kurul öncesi Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu Edirne'de düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu Sözcüsü ve Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, kent konseylerinin yeni dönemde iklim değişikliğini gündemine alacağını söyledi.

İklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediğini belirten Kumru, "Yeni dönemde burada iklim krizini tartışacağız. İklim krizine karşı kent konseylerinin Türkiye'de nasıl bir pozisyon alması gerektiğini ve yerelde nasıl bir hareket kabiliyeti geliştirmemiz gerektiğini, sivil toplum kuruluşlarını, yerel yönetimleri ve kamu ayağını nasıl harekete geçirebileceğimizi tartışacağız." şeklinde konuştu.

Edirne Kent Konseyi Başkanı Ziya Gökerküçük ise genel kurulun ardından Türkiye Kent Konseyleri Platformu Yürütme Kurulu dönem sözcülüğünün Edirne'ye geçeceğini ifade etti.

Milletvekili, İYİ Parti, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı 14:18 Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti 13:56 Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu 13:45 Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu
Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü 13:39 Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti 13:23 Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti Kahveyi acı yaptığı için karısını öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet verildi 12:57 Kahveyi acı yaptığı için karısını öldüren müezzine ağırlaştırılmış müebbet verildi
Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır 12:44 Adli yıl açılışında dua tartışmalarına MHP lideri Bahçeli de dahil oldu: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş doğru bir iş yapmıştır 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 12:25 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı

Son Dakika Haberleri
14:20 Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı
14:18 Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı
14:15 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi
13:56 Son Dakika! Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de uygulanan aşı miktarı 100 milyon dozu geçti
13:47 Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı
13:45 Sen Çal Kapımı final bölümü ile dünyada en çok konuşulan dizi oldu
13:43 Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti
13:23 Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti
13:20 Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı
13:03 Fenerbahçe, sakatlık sorunlarıyla uğraşıyor! Bir kötü haber de Nazım Sangare'den geldi
Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı Yaşar Duran, Uğurcan'a destek çıktı! İngiltere'den 8 gol yediği için 'Kova' lakabını almıştı         
14:21
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya yanıt verdi         
14:16
Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı Siirt'te görülen şarbon sebebiyle ilçe merkezi 15 günlüğüne karantinaya alındı         
13:47
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo'yu tebrik etti         
13:43
Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü         
13:37
Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı Hindistan'da kaynar su dolu kazanda rahatça oturan çocuk, şaşkınlık yarattı         
13:20
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil için tarih verdi: 2022'de seri üretim bandından inecek         
12:52
Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor Kuruyan gölün görüntüsü, kış aylarını hatırlattı! Tuzu uzaktan görenler kar sanıyor         
12:35
Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! Yeliz Yeşilmen, 11 yıllık eşi Ali Uğur Akbaş'dan boşandı! "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" demişti         
12:17
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Saat 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşma yapacağım         
11:57
Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor Granyoz ve eşkina balığı 70, kafasındaki taş 600 lira! Karakulak balığının ise şifalı olduğuna inanılıyor         
11:49
Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor Fenerbahçe'yi istemeyip Liverpool'a giden Samed Yeşil, fabrikada işçi olarak çalışıyor         
11:42
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 14:29:21. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement