Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanı araştırma görevlisi Rahim Şentürk'ün "Almanca YDS Özgün Deneme Sınavı" kitabı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kitabın Almanca sınavına hazırlanan öğrenciler için yeni bir kaynak olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şentürk, hızla gelişen ve değişen dünyada yabancı dil bilmenin önemli olduğunu belirtti.

YDS Almanca sınavına yönelik bir kitap hazırladığını aktaran Şentürk, şunları kaydetti:

"Bu anlamda bu alana katkı sağlamayı ve sınava girecek olan herkese yardımcı olmayı amaçladım. Bu doğrultuda hazırlamış olduğum deneme kitabı, YDS sınavına hazırlanan herkes için sınav öncesi kendilerini ölçme ve değerlendirme noktasında fayda sağlayacaktır. Bu deneme kitabı, sınava gireceklerin sınava hazırlanma sürecinde Almanca seviyesini ölçme ve değerlendirme, pratik yapabilme, eksik konuları tespit edebilme, zamanı verimli kullanabilme ve dil seviyesini geliştirme gibi çoklu katkılar sunacaktır."

Edirne'de geçen ay 723 konut satıldı

Edirne'de ağustos ayı konut satış istatistikleri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte ağustos ayında 723 konut satıldı.

Ağustos ayında Türkiye genelinde ise 141 bin 400 konut satıldı.