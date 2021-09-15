Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi Bilgisayar Bölümü öğretmen ve öğrencileri atölyelerinde gerçekleştirdikleri çalışmayla Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne 40+3 masaüstü bilgisayar kurulumu ve montajı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, meslek liselerinin üretmeye devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin Keşan İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden aldıkları siparişi tamamladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okulumuz devamında kendi okullarına 20+1 Masaüstü bilgisayar kurulumu ve montajı ile Uzunköprü Mahmut Arif Dilmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 20+1 Masaüstü bilgisayar kurulumu ve montajı yapmak için çalışmalarına aralıksız devam edecek. Edirne Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üreten okul olarak Bilgisayar kurulumu ve montajında talep eden okullarımıza yönelik üretimlerine önümüzdeki süreçte de devam edecektir.

Öğrendikçe üreten, ürettikçe öğrenen, ülkemizin geleceğine umut olan sevgili öğrencilerimizi, onları yetiştiren değerli öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyor, serhat şehri Edirnemizin eğitim kalitesine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Milli sporcu Pamuk, Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

Milli sporcu Buse Pamuk, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Keşan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Pamuk İstanbul'da düzenlenecek 6. Wt Başkanlık Kupası Uluslararası Tekvando Şampiyonası'nda milli takımı temsil edecek.

Pamuk'un ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten Helvacıoğlu, sporcuya başarılar diledi.

Rektör Tabakoğlu sendika temsilcileriyle bir araya geldi

Edirne'de sendika temsilcileri Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu ziyarette tüm üniversite çalışanlarının bir aile olduğunu belirtti.

Üniversite yönetiminin çalışanların haklarını düşündüğünü aktaran Tabakoğlu, "Son dönemde basında yer alan olumsuz açıklamalar bilinçli bir şekilde yapılıyor. Bunlar ya araştırılmadan yapılmış cahilce ifadelerdir ya da üniversitemizi karalamak adına kötü niyetle yapılan açıklamalardır. Ben de bir işçi çocuğuyum. İşçinin, emekçinin hakkını en çok savunacak kişilerden biriyim. Biz burada bir aileyiz. Dolayısıyla çalışanlarımızı herkesten önce biz düşünürüz. Trakya Üniversitesi bugüne kadar hiçbir çalışanının emeğini karşılıksız bırakmamıştır, bırakmayacaktır da." ifadelerini kullandı.

Çerçeve protokolünde Sayıştay kararlarına göre hareket etmek zorunda olduklarını aktaran Tabakoğlu, dava sonucuna göre gerekli adımları atacaklarını kaydetti.

Sendika temsilcileri de gündemi ve dava sürecini takip ettiklerini belirterek gösterdiği hassasiyetten ötürü Tabakoğlu'na teşekkür etti ve izlenecek adımları sendika üyelerine aktaracaklarını aktardı.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Personel Daire Başkanı Yılmaz Çavaş, İdari ve Mail İşler Daire Başkanı Ayşe Gül Kuşlar, Hukuk Müşaviri Olcay Özgiray Atasoy, Avukat Özden İpçi, Tez-Koop-İş Sendikası Edirne Şube Başkanı Mehmet Meral ve Hizmet İş Sendikası Edirne İl Başkanı Emre Promet yer aldı.