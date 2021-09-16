MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, MHP'nin Edirne'de yeni üyeleriyle gücüne güç kattığını belirtti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada azimle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Hedeflerinin 2023 seçimlerinde milletvekili çıkarmak olduğunu aktaran Tercan, "Edirne'de MHP'ye büyük ilgi var. Herkes kendi isteği ile partimize gelerek üye oluyor. Partimizi ziyaret eden vatandaşlarımız bizleri çok mutlu ediyor. " diye kaydetti.

Öğrenciler Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlköğretim Haftası dolayısıyla Bahçeşehir Koleji'nin 1. sınıf öğrencilerini makamında ağırladı.

Öğrenciler ziyarette Helvacıoğlu'nun makamına oturtarak fotoğraf çektirdi..

Çocukların ve gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirten Helvacıoğlu, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için projeler üretmeyi sürdürdüklerini kaydetti.

Ziyarette, Bahçeşehir Koleji Keşan Müdürü Kenan Baran, öğretmenler İsmail Çomak ve Dilara Nisa Ağtaş yer aldı.

Yeteneğinle Engelini AŞ Projesi

Yeteneğinle Engelini AŞ Projesi'nin paydaşları Edirne'de bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Hüseyin Hüsnü Tekışık Rehberlik ve Araştırma Merkezi yetkilileri ve çeşitli ülkelerden gelen paydaşlar kentteki bir tesiste toplantı gerçekleştirdi.

Arpacı, projeyle 5 ülkede bulunan yetişkin engelli bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmelerini sağlayacak uluslararası bir ölçme aracı geliştirildiğini kaydetti.

Projede uygulanan ölçek doğrultusunda ulaşılmış olan 741 öğrencinin yetenekleri doğrultusunda halk eğitimi kurslarına ve meslek edindirme kurslarına yönlendirilmesi ve yerleştirilmesi yapıldı.

Yeteneklerini keşfeden yetişkin engelli bireyler beş ülkede spor, resim, fotoğrafçılık, bahçecilik, tiyatro, müzik, dans, el sanatları, aşçılık ve bilgisayar gibi alanlarda açılan kurslara katılarak kursları başarıyla tamamladı.