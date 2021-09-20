Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanlığına Samet Kaya getirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İl Kongresi'nde Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen Şaban Kaya'nın yerine Samet Kaya getirildi.

Kaya, görev belgesini İl Başkanı Sinan Tekin'den aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, kısa sürede kongreye gideceklerini belirtti.

Kendisine güvenenlere teşekkür eden Kaya, "Gençlik Kollarında hizmet vermeye başladığım Milli Görüş davasına bundan böyle Merkez İlçe Başkanlığı görevinde devam edeceğim. Saadet Partisi Merkez İlçe Teşkilatımızı ağırlıklı olarak gençlerden oluşturmaya çalışacağız. Liyakatli ve güçlü bir kadro ile hizmete devam edeceğiz, inşallah." ifadelerini kullandı.

İl Başkanı Tekin de Kaya'ya görevinde başarı diledi.

Çanakkale Milli Bilinç Bisiklet Turu etkinliği düzenlendi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesi tarafından "Çanakkale Milli Bilinç Bisiklet Turu" düzenlendi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, "Bisiklet Özgürlüktür, Bağımlı Olma, Özgür Ol Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte 68 kilometre boyunca pedal basıldı.

Tur boyunca Bigalı Köyü, Büyük Anafartalar, Anzak Koyu, Kabatepe, Alçıtepe, Abide, Behramlı, Havuzlar, Kilitbahir, güzergah üzerindeki Şehitlikler ve Hilal-i Ahmer Sağlık Müzesi ziyaret edildi.

Tur alanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere ve gazilere dua edildi.

Bisiklet turuna Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Edirne Yeşilay Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Edirne Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence ve dernek üyeleri katıldı.