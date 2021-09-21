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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

21.09.2021 17:07
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Keşan ilçesinde marangoz Ethem Koç, kış hazırlıkları yapan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için tarhana ve kuskus kalburu üretiyor.

Keşan ilçesinde marangoz Ethem Koç, kış hazırlıkları yapan vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için tarhana ve kuskus kalburu üretiyor.

Koç, Keşan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki işyerinde yaptığı açıklamada, bölgede kış hazırlıklarının başladığını söyledi.

Vatandaşların işlerini kolaylaştıran ürünler yaptığını aktaran Koç, "Tarhanamatik ile tarhanayı el ile ufalamak yerine, elekten geçirerek, çok kısa sürede, daha az yorularak çok daha fazla tarhana üretilebiliyor. Hiç zorlanmadan kilogramlarca tarhana hazır hale geliyor. Ayrıca, kuskus hazırlığı yapanlar için keçi derisinden imal ettiğim kuskus kalburu da vatandaşların ilgisini çekiyor. Bu ürünler ile kış hazırlığı daha da kolaylaşıyor." dedi.

Keşan'da servisler denetlendi

Keşan ilçesinde polis ekiplerince öğrenci ve personel servislerine yönelik denetim yapıldı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 07.00 ile 09.00 saatleri arasında, 8 trafik polisinin katılımıyla, 2 farklı noktada yapılan denetimlerde, 28 öğrenci servisi ve 4 personel servisi denetlendi.

Denetimlerde, 5 servisin sürücüsüne çeşitli maddelerden 2 bin 342 lira para cezası kesildi.

Yaya geçidi çizgileri yenilendi

Keşan ilçesinde, yaya geçidi çizgileri yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ulaşım güvenliği için yaya geçitlerinde çizim çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin yaya geçitlerini belirgin hale getirdiği aktarılan açıklamada, "Kesintisiz sürdürdüğümüz çalışmalar ve büyükşehir belediyesinin yatırımları ile bütünleşen hizmetlerimiz çarpan etkisi ile şehrimizin marka değerine değer katmaya devam ediyor. Hizmet yolunda attığımız adımlar sonrasında gelişim, değişim ve dönüşüm ile birlikte ilçemiz güzelleşiyor." ifadeleri kullanıldı.

Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Ethem Koç, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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