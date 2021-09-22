TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'ı ziyaret etti.

Enez Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Göktaş ilçedeki çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

Aksal da Göktaş'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette, AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Turan Girgin, AK Parti Enez İlçe Başkanı Ali Mercanoğlu, MHP Enez İlçe Başkanı Sedat Akgül ve AK Parti Enez Kadın Kolları Başkanı Ceyda Samuk yer aldı.

Keşan Belediyesinden İller Dairesi Başkanlığına ziyaret

Keşan Belediyesi heyeti, İller Dairesi Başkanlığını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, ziyarette belediye başkan yardımcıları Yakup Balcı ve Nuran Uslu, İller Dairesi Başkanlığı'na atanan Eyüp Özdemir'e görevinde başarı diledi.

Balcı ve Uslu, İller Dairesi Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin'i de ziyaret etti.

Helvacıoğlu, çocuklarla bir araya geldi

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçedeki parkları gezerek çocuklarla bir araya geldi.

Helvacıoğlu, Taksi Park ve Eren Bülbül Parkı'nı ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet eden Helvacıoğlu, "Parklarımızda çalışmalarımız devam ederken çocuk cıvıltıları yükselmeye başladı bile. Taksi Park ve Eren Bülbül Parkı şimdiden çocukların gözbebeği haline geldi. Gelecek nesiller için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.