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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

25.09.2021 10:54
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nce hazırlanan KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi'nin yayın hayatına başlayacağı bildirildi.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nce hazırlanan KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi'nin yayın hayatına başlayacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, derginin uluslararası hakemli dergi olarak bu yıl içerisinde yayın hayatına başlayacağı belirtildi.

Dergide mimarlık, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık ile planlama alanlarında özgün ve yenilikçi çalışmaların Türkçe ve İngilizce dillerinde yer alacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dergide ayrıca kurumsal yaklaşımla bölgesel hedefler doğrultusunda Trakya, Balkanlar ve Avrupa ile ilgili çalışmaların yanında tarihi yapılar, koruma ve restorasyon, yapım teknolojileri, yapı malzemeleri ve sürdürülebilirlik konularına öncelik verilecektir. Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. H. Burcu Özgüven'in sahipliğinde, Doç. Dr. Esma Mıhlayanlar'ın baş editörlüğünde yayın hayatına hazırlanan dergide, alanında tanınmış yerli ve yabancı çok sayıda akademisyen editör ve hakem olarak görev almaktadır.

Çevrim içi formatta, yılda iki kez yayınlanacak olan KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi'nin, ilk sayısının 2021 yılı içerisinde çıkarılması planlanmaktadır."

1. sayı için makale kabullerinin başladığı aktarılan açıklamada akademik çalışmaların "kapu@trakya.edu.tr" adresine iletilebileceği belirtildi.

MHP heyetinden esnafa ziyaret

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve beraberindekiler Meriç ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Tercan, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi. Tercan, ziyarette yaptığı konuşmada, her zaman Meriç halkının yanında olduklarını belirtti.

MHP'nin Meriç'te söz sahibi olacağını aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"MHP hak ettiği yere gelecektir. MHP Meriç'te şaha kalkacak, herkes şaşıracak. MHP göreve hazırdır. Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez. Tek umut, tek çözüm MHP'dir. Tek çare şüphesiz ki MHP'dir. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli bir partidir. Geçmiş çizgisinde kırık yoktur. Tüm gayret ve faaliyetlerinin temelinde ülke çıkarları vardır. İşte bu anlayış içerisinde bugün ilçe ve il yönetimleri üzerine düşen görevi esnaf ziyaretleri yaparak yerine getirmiştir. Esnafımızın derdini dinledik, sıkıntılarını öğrendik."

Keşan'da sokak hayvanları bakımevi açılacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, sokak hayvanları bakımevinde incelemede bulundu.

Helvacıoğlu, burada yaptığı açıklamada, tesisin yakında açılacağını aktardı.

İlçenin her alanda modern tesislere kavuştuğunu belirten Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi olarak biz hayvan sever bir belediyeyiz ve her geçen gün can dostlarımız olan sokak hayvanlarına daha iyi şartlarda bakım sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa
Edirne'den kısa kısa

Milliyetçi Hareket Partisi, Trakya Bölgesi, Tercan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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