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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

28.09.2021 15:37
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, parti olarak gübre fiyatlarında yaşanan artışların nedenlerinin tespiti ve bu artışların önüne geçmek için Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasını istediklerini belirtti.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, parti olarak gübre fiyatlarında yaşanan artışların nedenlerinin tespiti ve bu artışların önüne geçmek için Meclis Araştırma Komisyonu Kurulmasını istediklerini belirtti.

Gaytancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, gübre fiyatlarıyla ilgili Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı fiyatlarla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin açıkladığı fiyatlar arasında farklılık olduğunu ileri sürdü.

Gübredeki fiyat artışının çiftçiyi zorda bıraktığını savunan Gaytancıoğlu, şunları kaydetti:

"Gübre fabrikalarının özelleştirilmesi ile piyasada devletin rolü kalmamış, başıbozukluk içinde çiftçimiz ve ürünleri çok daha pahalı almak zorunda bırakılan vatandaşlarımız mağdur olmuştur. Oysa devletin denetleyici ve düzenleyici hatta gerektiğinde müdahale eden bir güç olarak bu duruma seyirci kalmaması gerekir.

Tarımsal üretimin sağlıklı bir şekilde devamı aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur. TBMM çiftçilerimizin fahiş bir şekilde artan gübre fiyatları karşısındaki sesini duymalı ve buna karşı çözümleri belirlemelidir."

-Sozopol Belediyesinden Keşan Belediyesine ziyaret

Bulgaristan'ın Sozopol Belediye Başkanı Tihomir Yanakiev, Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, makamında ağırladığı konuk mevkidaşının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Helvacıoğlu, Sozopol Belediyesi ile Keşan Belediyesinin kardeş belediye olma yolunda ilk adımı attığını belirtti.

Helvacıoğlu, iki şehrin halkı adına kardeş belediyeler olarak iş birliği anlarını belirleyip, projelerden karşılıklı avantaj sağlayacaklarını, iki ülke arasındaki turizmi geliştireceklerini belirtti.

-Taksi plakaları için ihaleye çıkılacak

Edirne Belediyesi uhdesinde bulunan 11 tahditli ticari (T) plaka satış ihalesi ayrı ayrı artırma usulü ile gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, belediye uhdesindeki Araz, Gölet, Devlet Hastanesi, Erasta, Esentepe, Margi, Sedef, Yayla taksi duraklarındaki 11 taksi plakasını satışa çıkarılacağı belirtildi.

Plakaların tahmini satış bedelinin 450 bin + KDV, geçici tahmini bedelinin ise 13 bin 500 lira olacağı ifade edilen açıklamada, ihalenin 12 Ekim Salı günü belediyede gerçekleşeceği kaydedildi.

-TÜ'den "Üniversite Bizim Fikir Bizim" platformu

Trakya Üniversitesi (TÜ) tüm bireylerin düşüncelerini dinlemek, projelerini hayata geçirmek için "Üniversite Bizim Fikir Bizim" platformunu hayata geçirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisiyle kurulan platformda proje ve fikirlerden komisyonca uygun görülenler hayata geçirilecek.

Platforma https://videomesaj.trakya.edu.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen projenin hayata geçmesinde desteğinden dolayı Bilgi İşlem Daire Başkanı Prof. Dr. Hilmi Kuşçu ve ekibine teşekkür etti.

İşçimen platform sayesinde şu anda bilgisayar, yakın zamanda da KİOSK yardımıyla öğrencilerin her konuda fikirlerini iletebileceklerini belirtti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise geleceğe köprüler kuran TÜ'nün yolculuğunda daha iyiye ulaşmak için tüm düşünce, proje ve fikirlere açık olduklarını söyledi.

Tabakoğlu, projenin hayata geçmesinde emeği bulunan İşçimen ve Kuşçu ile ekiplerine teşekkür etti.

-Arda, fiyat artışlarının denetimlerle sonlanamayacağını belirtti

DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Kerem Arda, market denetimleriyle ürünlerdeki fiyat artışının önüne geçilemeyeceğini belirti.

Arda, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik hadiselerin denetimlerle çözülemeyeceğini savundu.

Enflasyonu düşürmek için piyasalara güven verilmesi gerektiğini ifade eden Arda, çözümün üretimi artırmaktan geçtiğini vurguladı.

Barınma ile ilgili sorunları gerekçe göstererek eylem yapan gençlere karşı yapılan suçlamaların fayda getirmeyeceğini ifade eden Arda, parti olarak gençlerin yanında olduklarını kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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