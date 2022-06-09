Edirne'den kısa kısa

TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal 'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık , Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu Spor Toto Teşkilatını ziyaret etti.

Kaynak: AA

Fatma Aksal, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

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