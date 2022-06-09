Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

09.06.2022 16:09
Edirne'den kısa kısa

Edirne'ye yeni spor tesisleri kazandırılacak.

Edirne'ye yeni spor tesisleri kazandırılacak.

TBMM Kadın - Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Aksal ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu Spor Toto Teşkilatını ziyaret etti.

Ziyarette imzalanan protokole göre, kent merkezine 7, Keşan'a 3, Enez ilçesine 2 Uzunköprü'ye 1 sentetik çim yüzeyli futbol sahaları, Keşan'a 3 basketbol, voleybol sahaları yapılacak, Hasan Sezai İmam Hatip Ortaokulunun spor salonunun onarımı gerçekleştirilecek.

-Sağlık çalışanlarına eğitim verildi

Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu, üniversite ve özel hastanelerde çalışan sağlık personeline yönelik "Yenidoğan canlandırma uygulayıcı" eğitimi verildi.

AFAD salonundaki eğitime 40 sağlık çalışanı katıldı.

Eğitim sonrası katılımcılara sertifika verildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Fatma Aksal, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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