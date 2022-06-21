Köln başkonsolosluğuna Türk heyetinden ziyaret - Son Dakika
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Köln başkonsolosluğuna Türk heyetinden ziyaret

21.06.2022 12:01
Köln başkonsolosluğuna Türk heyetinden ziyaret

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu liderliğindeki Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu liderliğindeki Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Trakya Üniversitesinin başta Balkanlar olmak üzere Avrupa coğrafyasına yönelik gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra faaliyet ve projeleri hakkında bilgiler paylaşan Rektör Tabakoğlu, Almanya ve Avrupa'dan daha fazla öğrenciye eğitim vermek istediklerini ifade ederek iş birliklerine hazır olduklarını dile getirdi.

Başkonsolos Kaya ve MEB Köln Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gençer'den Almanya'daki yükseköğretim sistemi ve üniversiteler arası iş birliği olanakları ile ilgili bilgiler alan Trakya Üniversitesi heyeti, samimi ev sahipliğinden ötürü Başkonsolos Kaya ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Trakya Üniversitesinin çalışma ve projelerinin ülke ve bölge için büyük önem teşkil ettiğini ifade eden Başkonsolos Kaya, bu çalışma ve projelere katkı sağlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Rektör Tabakoğlu'na, Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ile Özel Kalem Müdürü Öğr. Gör. Kıvanç Ada'nın eşlik ettiği ziyaret, hediye takdimi ile sona erdi.

(Mehmet Basmacı - İHA)

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Kaynak: İHA

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