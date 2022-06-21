Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

21.06.2022 16:54
Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

DKMP Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, ziyarette, kuruma ait çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaya ve Yapça, ortak projelerde ve bir arada faaliyetler geliştirme konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Yayla'da peyzaj çalışması

Keşan Belediyesi ekiplerince, Yayla Sahili'nde peyzaj çalışması yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyenin mücavir alanlarından olan Yayla Sahili'nde Keşan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Aker ve Siteler caddelerinde yol düzenleme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Yayla Parka da parke taşı döşendiği aktarılan açıklamada, "Sahillerimizde yaşayan sakinlerimizin ve tatilini bölgemizde geçirmek isteyen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kent konseyi üyeleri belediyeyi ziyaret etti

Keşan Kent Konseyi üyeleri, Keşan Belediyesini ziyaret etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve kent konseyi üyeleri, ilçede devam eden çalışmalar ve projelerle hakkında görüştü.

Kent konseyinin yeni yürütme kuruluna başarılar dileyen Helvacıoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Edirne'de asayiş Edirne'de asayiş Keşan'daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 kişi yakalandı Keşan'daki huzur ve güven uygulamalarında aranan 2 kişi yakalandı
Kaynak: AA

Özgür Kaya, Süloğlu, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Pınar Gültekin'in katiline tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti! Karara hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti
16:46 Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü
16:41 Kulüpler Birliği'nde görev değişimi! Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni başkan Ali Koç oldu
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
16:25 Antalya'da halk plajında soyunma kabinindekileri fotoğraflayan yabancı uyruklu şahsa tekme tokat dayak atıldı
16:04 Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer, Güçlü Aydoğdu ile dünyaevine girdi
16:03 Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanın eşi, şiddet gördüğünü öne sürdü: Kocam beni dövdü ve belediye görevlileriyle gelip tehdit etti
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 17:02:45. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement