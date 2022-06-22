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Edirne'den kısa kısa

22.06.2022 11:27
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı iş birliğinde "Kompleks Koroner Girişimler ve Kateterizasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı iş birliğinde "Kompleks Koroner Girişimler ve Kateterizasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen toplantı, Türkiye'den birçok kardiyoloji uzmanını bir araya getirdi.

Toplantının açılışında konuşan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meryem Aktoz, kardiyolojide girişimsel tedaviler, kompleks koroner işlemler ve pulmoner hipertansiyonu ele alacakları toplantıda ilgin çeken güncel konuları tartışarak yorumlayacaklarını, ayrıca bifurkasyon ve CTO oturumlarında kateter laboratuvarından canlı yayınlar yapılacağını ifade etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nın imza attığı başarılı çalışmalarla üniversite ve bilim dünyasına akademik değer kattığını dile getirdi.

Doç. Dr. Hüseyinoğlu foruma katıldı

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu, "Azınlık Meseleleri Üzerine Avrupa- Orta Asya Forumu"na davetli konuşmacı olarak katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanlığı ev sahipliğinde Viyana'da düzenlenen forumun ilk günkü oturumunda konuşan Doç. Dr. Hüseyinoğlu, insan hakları ile ilgili temel metinlerin azınlık gruplarının varlıklarını devam ettirmeleri konusundaki önemine değindi.

Küresel ve bölgesel bazdaki temel insan hakları norm ve prensiplerinin gerçek hayatta uygulanması ile ilgili geçmiş ve güncel sorunlara değinen Hüseyinoğlu, bu alanda devletlerin gerekli adımları atmaları yönündeki isteksizliklerinin sebep ve sonuçlarını örnekleriyle dinleyicilerin bilgisine sundu.

Trakya Üniversitesi öğrencileri Özcan ve Soykan ödüle layık görüldü

Trakya Üniversitesi öğrencileri Seher Özcan ve Yasemin Nilay Soykan, "Nimri Kullukları Çağdaş Plastik Yorumlar Proje Yarışması"nda ödüle layık görüldü.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, kökleri yüzyıllar öncesine dayanan ve Türkiye'de genel olarak "Kulluk" olarak adlandırılan tarihi anıtsal yapıların kültürel mirasına sahip çıkmak için düzenlenen yarışma sonuçlandı.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı, Heykel Bölüm Başkanlığı, Ayvalık Karagöz Sanat Evi ve Nimri Köyü Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen yarışmaya 5 farklı üniversiteden 14 başvuru yapıldı.

Yarışma jürisinin oy birliği ile aldığı karar doğrultusunda başvuru yapan projeler arasından 3 adet başarı ödülü ve 3 adet mansiyon ödülü seçildi.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Heykel Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Seher Özcan başarı ödülü, Yasemin Nilay Soykan da mansiyon ödülü kazandı.

Ödül Töreni 17 Temmuz'da Elazığ'ın Nimri köyünde yapılacak.

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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