Edirne'den kısa kısa

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı makamında ziyaret etti.

Alçalar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Soytürk'e çalışmalarında başarı diledi.

Soytürk de Alçalar'a teşekkür etti.

Enez Kaymakamlığı vatandaşları "boğulma" vakalarına karşı uyardı

Enez Kaymakamlığı, denize giren vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, deniz sezonun başlamasıyla ve boğulma vakalarının yaşandığını belirtildi.

Tehlike oluşturabilecek durumlardan kaçınılması ve dikkatli olunması vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüzme bilmiyorsanız can simidi, kolluk ve benzeri gereçler olmaksızın yalnız başınıza denize girmeyiniz. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız var ise lütfen kıyıdan uzaklaşmayınız. Doktor raporu olmaksızın kendi sağlığınız için denize girmeyiniz. Yüzme biliyor olsanız dahi lütfen kıyıdan uzaklaşmayınız ve mümkünse tek başınıza denize girmeyiniz. Denize girmeden önce alkol ve benzeri ürünler tüketmeyiniz. Yemeğin hemen akabinde belli bir süre beklemeksizin denize girmeyiniz. Sahil şeridimiz genellikle sığ olup dip akıntısının da etkisi ile topuk olarak ifade edilen anlık derinlik yükselmesi yer yer görülebilmektedir. Kıyı şeridinin sığ olması bizleri aldatmasın."

Kaymakam Kaya, Gençlik ve Spor Müdürü Ak'ı ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'ı ziyaret etti.

Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kaya'ya teşekkür etti.

Kaya da Ak'a çalışmalarında başarı diledi.