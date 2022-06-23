Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

23.06.2022 10:47
Edirne'den kısa kısa

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı makamında ziyaret etti.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'ı makamında ziyaret etti.

Alçalar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Soytürk'e çalışmalarında başarı diledi.

Soytürk de Alçalar'a teşekkür etti.

Enez Kaymakamlığı vatandaşları "boğulma" vakalarına karşı uyardı

Enez Kaymakamlığı, denize giren vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, deniz sezonun başlamasıyla ve boğulma vakalarının yaşandığını belirtildi.

Tehlike oluşturabilecek durumlardan kaçınılması ve dikkatli olunması vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüzme bilmiyorsanız can simidi, kolluk ve benzeri gereçler olmaksızın yalnız başınıza denize girmeyiniz. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız var ise lütfen kıyıdan uzaklaşmayınız. Doktor raporu olmaksızın kendi sağlığınız için denize girmeyiniz. Yüzme biliyor olsanız dahi lütfen kıyıdan uzaklaşmayınız ve mümkünse tek başınıza denize girmeyiniz. Denize girmeden önce alkol ve benzeri ürünler tüketmeyiniz. Yemeğin hemen akabinde belli bir süre beklemeksizin denize girmeyiniz. Sahil şeridimiz genellikle sığ olup dip akıntısının da etkisi ile topuk olarak ifade edilen anlık derinlik yükselmesi yer yer görülebilmektedir. Kıyı şeridinin sığ olması bizleri aldatmasın."

Kaymakam Kaya, Gençlik ve Spor Müdürü Ak'ı ziyaret etti

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'ı ziyaret etti.

Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kaya'ya teşekkür etti.

Kaya da Ak'a çalışmalarında başarı diledi.

YORUMLAR
500
Sesiyle Çankırı'ya birincilik getirdi Sesiyle Çankırı'ya birincilik getirdi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezuniyet töreni Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezuniyet töreni
Kaynak: AA

gençlik, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:41 İsveç televizyonunda skandal yayın! PKK elebaşlarından Mazlum Kobani ile röportaj yaptılar
10:40 "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" sözleri başına iş açtı! Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı
10:38 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in "güneş gözlüklü" paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi! Volkan'dan "Sayemde modayı takip ediyorsun" cevabı
10:04 Yargı ve Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Ece Yüksel nişanlandı
09:52 Fenerbahçe 9 yabancı futbolcusunu transfer listesine koydu! İşte belirlenen bonservis bedelleri
09:49 Diyarbakır'da devam eden Eren Abluka-18 operasyonundan kahreden haber! Çatışmada yaralanan 2 askerimiz kaldırıldıkları hastanede şehit oldu
09:47 İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti! İşte hayatına dair bilinmeyenler
09:36 Survivor All Star'da gergin dakikalar! Nagihan ile Hikmet'in kavgası son bölüme damga vurdu
09:32 Amerikan Futbolu'nun ünlü oyuncusu Jaylon Ferguson hayatını kaybetti! Polis departmanı genç oyuncunun vefatını "şüpheli ölüm" olarak sınıflandırdı
09:27 Aralarında FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeninin de olduğu 5'i FETÖ'cü 10 kişi Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 10:51:44. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement