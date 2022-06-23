Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

23.06.2022 16:54
Edirne'den kısa kısa

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya ve Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya ve Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran'ı ziyaret etti.

Ziyarette, ilçede devam eden çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kuran, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Kaya ve Ormankıran'a teşekkür etti.

Kırılan ağaçlar için suç duyurusunda bulunulacak

Edirne Belediyesi, Günay Çevre Yolu'nda kırılan ıhlamur ağaçları için savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 16 ay önce dikilen 40 ıhlamur ağacından 2'si kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı.

Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını, kırılan ağaçların yerlerine de yenilerini ekileceğini duyurdu.

Keşan Belediyesi gürültü denetimlerine devam ediyor

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Savaş Yiğit, gürültü denetimlerinin sürdüğünü bildirdi.

Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, gürültü denetimi ekiplerince programlı ve ani olarak denetim ölçümleri yaptıklarını, sınır değeri aşan işletmelere idari yaptırım para cezası uyguladıklarını belirtti.

Çevresel gürültü seviye değerlerinin üzerinde müzik yayını yapan işletmeler veya kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulandığını aktaran Yiğit, "Özellikle yaz sezonunda mücavir alanlarımız olan Erikli, Yayla ve Danişment sahillerindeki eğlence yeri sahiplerinin gürültü ile ilgili gerekli önlemleri almaları ve sınır değerleri aşmayacak şekilde müzik yayını yapmaları konusuna dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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