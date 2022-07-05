Edirne'den kısa kısa

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirneli olan ve önceki dönemlerde Edirne milletvekilliği de yapan Budak, 651. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için geldiği Edirne'de Rektör Tabakoğlu ile bir araya geldi.

TÜ'nün başta Balkanlar olmak üzere faaliyetlerini içeren bir sunum yapan Tabakoğlu, iki kurum arasındaki iş birliği ve koordinasyonun artırılması temennisini dile getirdi.

Budak'ın birçok farklı vazife ile Edirneye hizmetler verdiğini de hatırlatan Tabakoğlu, nazik ziyaretleri için kendisine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

TÜ'nün, Trakya ve Balkanlar coğrafyasında yapmış olduğu çalışmaları büyük bir mutluluk ve gururla takip ettiğini aktaran Budak, Trakya Üniversitesi ile ilişkileri geliştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

TÜ'de ekokardiyografi eğitimi verildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kardiyoloji Ana Bilim Dalı tarafından ileri ekokardiyografi eğitimi düzenlendi.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanenin kardiyoloji kliniğinde düzenlenen eğitim, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Omaç Tüfekçioğlu katılımıyla gerçekleşti.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Servet Altay'ın yanı sıra öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin yer aldığı eğitimlerde üç boyutlu (3B) inceleme, strain ekokardiyografi ve ileri ekokardiyografik teknikleri üzerine bilgiler verildi.

İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen eğitimlerde ayrıca iki hastaya 3-boyutlu ekokardiyografi ve strain ekokardiyografi uygulaması yapıldı.

Eğitimler kapsamında vaka örnekleri üzerinden bir workshop etkinliği de düzenlendi.