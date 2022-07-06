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Edirne'den kısa kısa

06.07.2022 10:47
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, Erikli sahilindeki su bağlantı çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, Erikli sahilindeki su bağlantı çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

Günsal, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların su bağlantı bedellerini ödeyerek, yeni hattan içilecek kalitede su kullanmaya başladığını belirtti.

Bağlantıların tamamlanmasından sonra belediye tarafından kaçak su kullanımı ile ilgili ani denetimler gerçekleştirileceğini aktaran Günsal, hem su abonelik mevzuatına hem de ceza hükümlerine göre işlem yapılacağını kaydetti.

Kaçak su kullanımına müsaade edilmeyeceğini belirten Günsal, şunları kaydetti:

"Mevcut durumda abone olmadan kayıt dışı su kullanan ve abone iken bağlantı bedeli ödemeksizin yeni hattan su kullanan vatandaşların Kurban Bayramı arifesine kadar belediyemiz hizmet binasına gelerek eksik işlem ve evraklarını tamamlamalarını rica ediyoruz. Aksi durumda bu vatandaşlarımız açısından büyük bir hukuki ve idari sonuçlar ortaya çıkacaktır."

KİSEV'den 100 çocuğa giysi desteği

Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV), "Sen de 1 Çocuk Giydir" kampanyasıyla Kurban Bayramı'nda 100 çocuğa giysi desteğinde bulunacak.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vakıf yönetimi Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kurban Bayramı ve öncesinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

KİSEV, bu yıl kurban bağışı ve kurban eti bağışının yanı sıra, kurban deri bağışı da kabul edecek. Toplanan kurban bağışları bayram süresince KİSEV ekipleri tarafından ihtiyaç sahipleri ile buluşturulacak. Toplanan derilerden elde edilecek bağışlarla da Keşan'da ikamet eden üniversite öğrencilerine verilecek burslara katkı sağlanacak.

Vakıf Kurban Bayramı'nda "Sen de 1 Çocuk Giydir" destek kampanyası kapsamında 100 çocuğa giysi desteğinde bulunarak çocukların bayramı mutlu geçirmesine vesile olacak.

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Kaynak: AA

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