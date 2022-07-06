Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

06.07.2022 17:05
Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesinde yapımı tamamlanan Atatürk Stadı'na vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Keşan ilçesinde yapımı tamamlanan Atatürk Stadı'na vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, spor yapan vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, stadın şehrin yaşam merkezi ve sporseverlerin buluşma adresi olduğunu belirtti.

Vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile yenilediğimiz Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'mızda sporun her branşını yapan hemşehrilerimizle buluştuk. Hemşehrilerimizin, en değerlilerimiz gençlerimizin ve çocuklarımızın sportif ihtiyaçlarını karşılayabileceği modern bir tesisi ilçemize kazandırdığımız için mutlu ve gururluyuz."

Keşan'da pazar arife günü açılacak

Keşan'da Kurban Bayramı dolayısıyla Cumartesi Pazarı'nın 8 Temmuz Cuma günü kurulacağı bildirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların hem haftalık sebze ve meyve hem de bayram ihtiyaçlarını karşılamak için pazarın arife günü açılacağı belirtildi.

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Kaynak: AA

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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