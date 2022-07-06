Edirne'den kısa kısa

Keşan ilçesinde yapımı tamamlanan Atatürk Stadı'na vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, spor yapan vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, stadın şehrin yaşam merkezi ve sporseverlerin buluşma adresi olduğunu belirtti.

Vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini ifade eden Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile yenilediğimiz Keşan Belediyesi Atatürk Stadı'mızda sporun her branşını yapan hemşehrilerimizle buluştuk. Hemşehrilerimizin, en değerlilerimiz gençlerimizin ve çocuklarımızın sportif ihtiyaçlarını karşılayabileceği modern bir tesisi ilçemize kazandırdığımız için mutlu ve gururluyuz."

Keşan'da pazar arife günü açılacak

Keşan'da Kurban Bayramı dolayısıyla Cumartesi Pazarı'nın 8 Temmuz Cuma günü kurulacağı bildirildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların hem haftalık sebze ve meyve hem de bayram ihtiyaçlarını karşılamak için pazarın arife günü açılacağı belirtildi.