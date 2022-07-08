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Edirne'den kısa kısa

08.07.2022 08:55
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin, Çorum'da düzenlenen Milli Mücadele'de Karadeniz Sempozyumu ve Milli Mücadele'nin Yerel Tarihleri Çalıştayı'na katıldı.

Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin, Çorum'da düzenlenen Milli Mücadele'de Karadeniz Sempozyumu ve Milli Mücadele'nin Yerel Tarihleri Çalıştayı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bilimler Akademisi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ortaklığı ile yürütülen ve Türkiye'nin Milli Mücadele ile ilgili hafızasını yerelden yola çıkarak zenginleştirmeyi amaçlayan Milli Mücadele'nin Yerel Tarihleri projesi çerçevesinde yapılan çalıştay, Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında düzenlenen dördüncü program olan Milli Mücadele'de Karadeniz Sempozyumu ve Milli Mücadele'nin Yerel Tarihleri Çalıştayı'na Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Çetin de katıldı.

Programın Bilim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda proje sonucunda ortaya çıkacak 12 ciltlik eserin Milli Mücadele'de Trakya cildinin editörü ve Proje Bilim Kurulu Üyesi olan Doç. Dr. Nurten Çetin, sempozyum değerlendirme oturumunda yer almasının yanı sıra Milli Mücadele'nin Yerel Tarihleri Çalıştayı'nda ortaya çıkacak büyük bir külliyatın, Trakya cildi çalışmaları hakkında bilgiler içeren bir sunum yaptı.

-İşyeri açacak vatandaşlara uyarı

Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Savaş Yiğit, yeni işyeri açacak vatandaşların işlemler öncesi Zabıta Müdürlüğü İşyeri Ruhsat Bürosu'ndan bilgi almaları tavsiyesinde bulundu.

Yiğit, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların belediyeye gelerek bilgi almalarının işyeri sahiplerinin karşılaşabileceği mağduriyeti önleyeceğini belirtti.

Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından işyeri açılmasına izin verildiğini aktaran Yiğit, şunları kaydetti:

"İşyeri açacak vatandaşlarımız işyerini kiralamadan önce bu işyerinin tapu ve yapı kullanım izin belgesiyle birlikte birimimize müracaat ederek, işyerinin iş nevine göre uygun olup olmadığı önce evrak üzerinde bakılarak, daha sonrada yerinde kontrolü yapılarak vatandaş bilgilendirilmektedir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ilçemizde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsat alması gerekmektedir, aksi taktirde ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri mühürlenerek faaliyetlerine son verilmektedir."

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Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Karadeniz, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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