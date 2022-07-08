Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'den kısa kısa

08.07.2022 14:15
Edirne'den kısa kısa

Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirneliler 'in bayramlarını kutladı.

Erkek Fırsat Eşitliği (KEFEK) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirneliler 'in bayramlarını kutladı.

Aksal, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurban Bayramı'nın Allah'ın rızasını elde etme vesilesi, yaratana şartsız teslimiyet sembolü olduğunu ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve dünyanın gerek pandemi gerek savaş ve krizler ile zorlu süreçlerden geçtiği bir dönemde idrak ettiğimiz bayramlarımızla yaşadığımız manevi iklimin, tüm bu sıkıntılı dönemlerin nihayetinde aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum. Bin yıldır yaşadığımız medeniyetler beşiği bu topraklarda en büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimizdir.

Birlik - beraberlik timsali Osmanlı'ya uzun yıllar başkentlik yapmış kadim şehrimiz Edirne'den saygı ve sevgilerimle mübarek bayramınızı kutlar; birlik beraberliğimizin her daim güçlenerek devam etmesi temennilerimle, milletimizle birlikte tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini dilerim."

-Trakya Üniversitesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesinde Kurban Bayramı münasebetiyle geleneksel bayramlaşma töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Hastanesi protokol girişi önünde gerçekleştirilen törene Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile Hastane Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Genel Sekreter Yardımcısı ve Hastane Başmüdürü Ahmet Sezgin, Hastane Müdürü Muzaffer Tudan, akademik ve idari çalışanlar katıldı.

Konya Şehir Hastanesinde, görevi başında vurulan Dr. Ekrem Karakaya'nın da anıldığı bayramlaşma töreninde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulunuldu.

Ardından, bayramlaşma törenine katılan Trakya Üniversitesi mensupları birbiriyle bayramlaştı.

YORUMLAR
500
Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi Bilecik'te bayramlaşma töreni düzenlendi Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Kurban Bayramı kutlama mesajı yayımladı Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Kurban Bayramı kutlama mesajı yayımladı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Milletvekili, Fatma Aksal, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
14:12 Sakarya'da nefret suçu! Çarşaflı kadınları çekip, "Sizde hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ediyorum" yazan sağlık personeli açığa alındı
13:38 Kocasının kendisini aldattığı kadını bulup sokak ortasında dövdü: Bana AIDS bulaştırdılar
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: Biraz daha sabır
13:08 Romanya basınından ilginç iddia: Erdoğan, Ianis Hagi'yi Galatasaray'a getirmek için uğraşıyor
12:34 Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Altunkaya düğünde görüntülendi! Çağlanın elbisesi ve çantası fiyatıyla şaşkınlık yarattı
12:29 Bayram namazı saati 2022... Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
12:28 Türk Tabipler Birliği'nin grev kararına Devlet Bahçeli'den sert tepki: Gayri meşru bir eylem
12:21 Japonya Başbakanı Shinzo Abe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti
12:20 Mitingde suikaste uğrayarak yaşamını yitiren Shinzo Abe kimdir? İşte merak edilen sorunun cevabı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 14:25:42. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement