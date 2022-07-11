Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

11.07.2022 12:28
Edirne'den kısa kısa

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçeye bağlı Sultaniçe köyünü ziyaret etti.

Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, ilçeye bağlı Sultaniçe köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, köy sakinlerinin bayramını kutladı.

Vatandaşlarla sohbet eden Göktaş, yapılan çalışmalarla ilgili köy muhtarı Erhan Arı'dan da bilgi aldı.

Uygulama noktasında vatandaşlara ikramda bulunuldu

Süloğlu'nda güvenlik güçleri, uygulama noktasında sürücülere kolonya ve şeker ikram etti.

İlçe genelinde uygulamalarına devam eden polis ve jandarma ekipleri sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Vatandaşların bayramlarını da kutlayan ekipler, sürücülere ikramda bulundu.

Keşan'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Keşan Belediyesi, sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçe merkezi ve mücavir alanlarda araç yardımıyla sinek ve haşerelere ilaçlama yapıyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Süloğlu, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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