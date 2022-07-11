Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

11.07.2022 13:03
Edirne'den kısa kısa

Süloğlu'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Süloğlu'nda, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Kaya ve Ormankıran, programa katılanların bayramını tebrik etti.

Sahillerde çadır denetimi devam ediyor

Keşan Belediyesi, sahillerde çadır denetimini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri iş birliğinde Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde denetim yapılıyor.

Yasak alana çadır kuran vatandaşlar uyarılıyor.

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'Gezgin arıcı aile' bal mesailerini bayramda da sürdürüyor 'Gezgin arıcı aile' bal mesailerini bayramda da sürdürüyor CHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (4) CHP Genel Merkezi'nde siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri (4)
Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Mehmet Ormankıran, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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