Edirne'den kısa kısa

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri iş birliğinde Erikli , Yayla ve Danişment sahillerinde denetim yapılıyor.

Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Mehmet Ormankıran, Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

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