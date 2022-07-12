Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

12.07.2022 11:54
Edirne'den kısa kısa

Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar köyünde çocuklara yönelik bayramlaşma programı düzenlendi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Karapınar köyünde çocuklara yönelik bayramlaşma programı düzenlendi.

Karapınar İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen "Geleneksel 11. Ekrem Amca Bayramlaşma Töreni"nde hayırsever Mustafa Şimşek tarafından hediyeler verildi, bayramları kutlandı.

Şimşek, bayramlaşma geleneğini devam ettirdiklerini güzel bir program gerçekleştirdiklerini belirtti.

Karapınar Köyü Muhtarı Önder Kuruşar ise Şimşek'e teşekkür etti.

Şimşek'in bayramlarda çocukları unutmadığını belirten Kuruşar, el birliğiyle güzel bir program düzenlendiğini ifade etti.

Programa, Kırklareli Üniversitesi Genel Sekreteri Ahmet Şimşek, köy sakinleri ve çocuklar katıldı.

Sahipsiz hayvan denetimleri sürüyor

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sahipsiz hayvan denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Birimi'nde denetimde bulundu.

Barınakta inceleme yapan ekipler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı Edirne'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı
Kaynak: AA

Mustafa Şimşek, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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