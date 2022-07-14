Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

14.07.2022 13:33
Edirne'den kısa kısa

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiftçi, mesajında 15 Temmuz gecesi milli iradenin darbecilere geçit vermediğini belirtti.

FETÖ'nün darbe girişiminin Türk milletinin kahramanlığıyla önlendiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"251 şehidimizin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmak için can verdiği ve sayısız insanımızın bizler için, ülkemizin geleceği için, canını ortaya koyduğu bu dehşetli gün ülkemizin geleceği için bir dönüm noktasıdır. Bizlere düşen bu kara günü unutmamak, unutturmamak, 2016'daki bu tehdit gibi nice saldırıya karşı birlik ve beraberliğimizi her geçen gün daha güçlü tutmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu aziz vatanın bekası için mücadele veren tüm şehit ve gazilerimiz ile 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, saygı, minnet ve şükran duygularımla anıyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günümüzü kutluyorum."

Küçük Sanayi Sitesinde yol yapım çalışması başlayacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Küçük Sanayi Sitesi yollarının yapımına başlanacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, Sanayi Sitesini ziyaret etti.

Esnaflarla sohbet eden Helvacıoğlu, yol yapım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yolların yapımına kısa sürede başlanacağını belirten Helvacıoğlu, "Ortak akıl ve beraberlik içerisinde gelişen ve daima ileriye bakan Keşan'ı hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Güncel, Son Dakika

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