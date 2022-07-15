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Edirne'den kısa kısa

15.07.2022 11:04
Edirne'den kısa kısa

Keşan Belediyesi, sinek ve haşerelere ilaçlı mücadele yürütüyor.

Keşan Belediyesi, sinek ve haşerelere ilaçlı mücadele yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, sinek oluşumunun yoğun olduğu çöp konteynerlerinin düzenli ilaçlandığı belirtildi.

İlaçlı mücadelenin süreceği belirtilen açıklamada, "Çöplerinizi poşetleyerek, açıkta bırakmayarak, biriktirmeyerek ve çöp konteynerlerinin kapaklarını kapatarak çalışmalarımıza destek olabilirsiniz. Temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için hepimize düşen sorumluluklar olduğunu unutmayalım." denildi.

Havsa Hayvan Pazarı iki hafta kapalı kalacak

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Havsa Canlı Hayvan Pazarının Kurban Bayramı'nın ardından tedbir amaçlı iki hafta kapalı kalacağını bildirdi.

Balkan, yaptığı yazılı açıklamada, salgın ve bulaşıcı hastalıklardan korunmak amacıyla pazarın geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Helvacıoğlu, Paşayiğit Mesire Alanı'nda incelemede bulundu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Paşayiğit Mesire Alanı'nda incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu, ilçeye yeni bir mesire alanı kazandırdıklarını belirtti.

İlçenin gelişimine katkı sağlayacak projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan'ımızın vizyoner bakış açısıyla gelişmesi ve kalkınmasına yönelik yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal donatılarla zenginleşen bir mahalle oluşturuyoruz. Şehrimize kazandırdığımız her donatı ilçemiz için yeni bir değer."

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Kaynak: AA

Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

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